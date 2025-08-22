به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محسن داوودی، با اشاره به اینکه برخی از مردم بر این باورند که اگر ورزش باعث درد عضلات نشود، فایدهای ندارد، توضیح داد: دردهای عضلانی تأخیری یا DOMS معمولاً در افرادی پس از ورزشهای شدید، افرادی که برای اولین بار فعالیتهای ورزشی را شروع میکنند یا فعالیتهایی مثل پایین آمدن از کوه یا بلند کردن وزنه سنگین ممکن است رخ دهد.
وی افزود: این دردها ناشی از آسیبهای میکروسکوپی به عضلات است و همیشه رخ نمیدهد؛ در واقع ورزش منظم و اصولی حتی بدون ایجاد درد عضلانی، فواید قلبی عروقی، متابولیکی و روانی فراوانی دارد و صرف این تصور که ورزش با ایجاد درد عضلانی تأثیرگذاری دارد، منبع علمی ندارد.
این متخصص فیزیولوژی قلب و عروق درباره باور رایج دیگری مبنی بر اینکه هرچه بیشتر عرق کنیم، چربی بیشتری میسوزانیم، اظهار کرد: تعریق، مکانیزم طبیعی بدن برای تنظیم دما است و ارتباطی با میزان چربیسوزی ندارد؛ میزان عرق کردن تحتتأثیر عوامل مختلفی مانند دمای محیط، رطوبت هوا، ژنتیک و سطح آمادگی بدنی قرار دارد.. دکتر داوودی به فرایند طبیعی چربیسوزی در بدن اشاره کرد که طی متابولیسم و بهویژه اکسیداسیون چربی اتفاق میافتد و بیشتر در فعالیتهای هوازی با شدت متوسط و طولانیمدت مانند پیادهروی تند، دوچرخهسواری یا شنا رخ میدهد.
وی در ادامه درباره ورزش صبحگاهی یا در حالت ناشتا توضیح داد: اگرچه برخی افراد با ورزش در صبح زود احساس بهتری دارند و ممکن است چربیسوزی در این شرایط کمی بیشتر باشد، اما این روش برای همه مناسب نیست و بستگی به سازگاری فرد دارد.
داوودی با بیان اینکه ورزش صبحگاهی یا ناشتا در افراد دیابتی، میتواند خطرناک باشد و منجر به سرگیجه یا ضعف شود، افزود: به همین دلیل توصیه میشود ورزش شدید در حالت ناشتا انجام نشود و بهترین زمان، یک تا دو ساعت پس از صرف صبحانه سبک است.
وی توضیح داد: برخی افراد بر این باورند، اگر پس از چند روز ورزش، وزن کم نکنیم، یعنی ورزش بیفایده بوده است که این باور از نظر علمی درست نیست.
داوودی ادامه داد: کاهش وزن فرآیندی زمانبر است و معمولاً پس از چند هفته تا چند ماه خود را نشان میدهد، حتی ممکن است در ابتدای شروع ورزش به دلیل احتباس آب در عضلات، وزن کمی افزایش یابد.
به گفته این متخصص فیزیولوژی قلب و عروق، برای سنجش اثربخشی ورزش باید هر علاوه بر وزن، شاخصهایی مانند دور کمر و درصد چربی بدن را نیز در نظر گرفت، افزایش توده عضلانی هم به معنای سلامت بیشتر است و نباید آن را با چاقی اشتباه گرفت.
داوودی با اشاره به گسترش توصیههای غیرعلمی ورزشی در فضای مجازی گفت: مردم بهتر است مراقب تبلیغات اغراقآمیز درباره کاهش وزن سریع، مکملها یا دستگاههای ورزشی باشند.
وی، بهترین راه برای تمرینات ورزشی ایمن و رسیدن به وزن ایده آل را، مشورت با متخصصان فیزیولوژی ورزشی یا پزشکی ورزشی و همچنین استفاده از منابع علمی معتبر دانست و اظهار کرد: ورزش باید هوشمندانه، اصولی و بر پایه دانش انجام شود تا سلامت فرد را تضمین کند.
