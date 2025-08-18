  1. سلامت
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۵۷

توصیه‌های طب ایرانی برای تقویت قلب

رئیس گروه معاونت توسعه سلامت دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت با اشاره به اهمیت حفظ سلامت قلب به عنوان مهمترین اعضای رئیسه بدن، راه‌های حفظ سلامت قلب را بر اساس اصول شش‌گانه تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، زهره غلامی رئیس گروه معاونت توسعه سلامت دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، با اشاره به اهمیت حفظ سلامت قلب به عنوان مهمترین اعضای رئیسه بدن، تصریح کرد: در طب ایرانی، قلب به‌عنوان یکی از ارکان اصلی حیات شناخته می‌شود و تقویت آن نقش مهمی در افزایش طول عمر و کیفیت زندگی دارد.

وی با تأکید بر نقش اساسی سبک زندگی سالم در پیشگیری از بیماری‌های قلبی، تصریح کرد: در مکتب طب ایرانی، رعایت اصول شش‌گانه حفظ سلامتی به‌عنوان زیربنای سلامت اعضای بدن از جمله قلب شناخته می‌شود. رعایت اصولی همچون تغذیه متعادل و متناسب با مزاج، فعالیت بدنی منظم، آرامش روان، خواب کافی، تهویه مناسب محل زندگی و پرهیز از عوامل آسیب‌زا، نه تنها از بروز بیماری‌های قلبی جلوگیری می‌کند، بلکه به تقویت قوای قلب و ارتقای کیفیت زندگی نیز می‌انجامد.

غلامی، با تاکید بر ضرورت تحرک روزانه برای سلامت قلب یادآور شد: ورزش منظم و متناسب با شرایط بدنی، یکی از پایه‌های اصلی تقویت قلب است. در طب ایرانی توصیه شده که ورزش باید ملایم، تدریجی و مداوم باشد؛ فعالیت‌هایی مانند پیاده‌روی در هوای پاک، دوچرخه‌سواری و شنا، گردش خون را بهبود بخشیده به نحوی که با افزایش ضربان قلب حرارت غریزی را تقویت می‌کند، حرارت غریزی را معتدل می‌کند و قوای قلب را می‌افزاید. ورزش سنگین یا ناگهانی، به‌ویژه در افراد با سابقه مشکلات قلبی، می‌تواند مضر باشد و این افراد قبل از هر فعالیتی باید با پزشک خود مشورت کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره اهمیت خواب کافی برای حفظ سلامت قلب افزود: خواب عمیق و منظم، فرصتی برای بازسازی قوای بدن و احیای عملکرد اعضای بدن از جمله قلب می‌باشد. خواب شبانه باید بین ۶ تا ۸ ساعت؛ بر اساس مزاج افراد و در ساعات متعارف شب انجام شود؛ بهترین زمان خواب، پیش از نیمه‌شب است که هم با ریتم طبیعی بدن هماهنگ است. وی ادامه داد: کم‌خوابی یا بی‌خوابی مکرر، موجب افزایش فشار خون، تضعیف عضله قلب و بروز اضطراب و در نهایت اختلال در عملکرد قلب و گردش خون می‌شود.

غلامی با اشاره به ویژگی مزاج قلب یادآور شد: قلب در طب ایرانی گرم و تر دانسته شده که برای تقویت آن باید از خوردنی‌های لطیف و خون‌ساز مانند زرده تخم‌مرغ عسلی، گوشت گوسفند و کبک، سیب، بِه، پرتقال، زیتون، بادام، پسته، کشمش، مویز، گل‌سرخ، هل، زعفران، بادرنجبویه و گاوزبان بهره گرفت.

وی در ادامه گفت: برخی غذاها به‌طور ویژه برای قلب مفیدند؛ از جمله فالوده سیب که با ترکیب سیب رنده‌شده، گلاب، عسل و زعفران تهیه می‌شود. این خوراکی با تعدیل سودا و تقویت روح، به نشاط قلبی کمک می‌کند. همچنین شربت جلاب به‌علت داشتن زعفران علاوه بر تقویت قلب و بهبود رنگ چهره، از استرس، افسردگی، ترس و وحشت می‌کاهد.

غلامی یادآور شد: از دیگر خوراکی‌های مؤثر می‌توان به حریره بادام (بادام پوست‌کنده، عسل و گلاب) که به دلیل لطافت، تقویت کننده قلب و حرارت غریزی است، مربای به یا رب به، به‌خصوص اگر با عسل تهیه شود که مقوی قلب و اعصاب محسوب می‌شود، سکنجبین (سرکه انگور طبیعی، عسل و نعناع) برای پاک‌سازی و شربت انار طبیعی که مقوی قلب و تعدیل‌کننده اخلاط است، اشاره کرد.

وی تاکید کرد: این خوراکی‌ها باید به میزان متعادل و با توجه به مزاج فرد، شرایط جسمی افراد و با تجویز متخصصان طب ایرانی مصرف شوند.

رئیس گروه معاونت توسعه سلامت دفتر طب ایرانی و مکمل تصریح کرد: سبزی‌های سبزرنگ و برگ‌دار چون اسفناج و کلم پیچ، نیز به دلیل داشتن مواد معدنی و آنتی‌اکسیدان فراوان، مفیدند.

وی ادامه داد: مصرف دمنوش‌هایی همچون بادرنجبویه، زرشک برای قلب‌های پرحرارت، گل گاوزبان همراه سنبل‌الطیب، به‌لیمو، بهارنارنج و زعفران، همگی شادی‌آور، آرام‌بخش و مقوی قلب هستند. همچنین استنشاق بوهای خوش مانند گلاب، نعنا، گل‌سرخ، بِه، سیب، دارچین و زعفران، می‌توانند روح را نوازش داده و به آرامش قلب کمک کنند.

غلامی در پایان تصریح کرد: امیدواری و دوری از یاس و ناامیدی، هم‌نشینی با افراد نیک‌اخلاق، ورزش منظم، گشت‌وگذار در طبیعت، شنیدن موسیقی‌های ملایم و آوای طبیعت، عبادت و توجه قلبی به یاد خدا، همگی از قوی‌ترین تقویت‌کننده‌های قلب به‌شمار می‌آیند. سلامت قلب حاصل مجموعه‌ای از انتخاب‌های درست در تغذیه، تحرک، آرامش روان و رعایت اصول تندرستی است. پایبندی به این اصول، نه‌تنها در پیشگیری از بیماری‌های قلبی مؤثر است، بلکه کیفیت زندگی را به‌طور چشمگیری بهبود می‌بخشد.

