به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، زهره غلامی رئیس گروه معاونت توسعه سلامت دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، با اشاره به اهمیت حفظ سلامت قلب به عنوان مهمترین اعضای رئیسه بدن، تصریح کرد: در طب ایرانی، قلب به‌عنوان یکی از ارکان اصلی حیات شناخته می‌شود و تقویت آن نقش مهمی در افزایش طول عمر و کیفیت زندگی دارد.

وی با تأکید بر نقش اساسی سبک زندگی سالم در پیشگیری از بیماری‌های قلبی، تصریح کرد: در مکتب طب ایرانی، رعایت اصول شش‌گانه حفظ سلامتی به‌عنوان زیربنای سلامت اعضای بدن از جمله قلب شناخته می‌شود. رعایت اصولی همچون تغذیه متعادل و متناسب با مزاج، فعالیت بدنی منظم، آرامش روان، خواب کافی، تهویه مناسب محل زندگی و پرهیز از عوامل آسیب‌زا، نه تنها از بروز بیماری‌های قلبی جلوگیری می‌کند، بلکه به تقویت قوای قلب و ارتقای کیفیت زندگی نیز می‌انجامد.

غلامی، با تاکید بر ضرورت تحرک روزانه برای سلامت قلب یادآور شد: ورزش منظم و متناسب با شرایط بدنی، یکی از پایه‌های اصلی تقویت قلب است. در طب ایرانی توصیه شده که ورزش باید ملایم، تدریجی و مداوم باشد؛ فعالیت‌هایی مانند پیاده‌روی در هوای پاک، دوچرخه‌سواری و شنا، گردش خون را بهبود بخشیده به نحوی که با افزایش ضربان قلب حرارت غریزی را تقویت می‌کند، حرارت غریزی را معتدل می‌کند و قوای قلب را می‌افزاید. ورزش سنگین یا ناگهانی، به‌ویژه در افراد با سابقه مشکلات قلبی، می‌تواند مضر باشد و این افراد قبل از هر فعالیتی باید با پزشک خود مشورت کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره اهمیت خواب کافی برای حفظ سلامت قلب افزود: خواب عمیق و منظم، فرصتی برای بازسازی قوای بدن و احیای عملکرد اعضای بدن از جمله قلب می‌باشد. خواب شبانه باید بین ۶ تا ۸ ساعت؛ بر اساس مزاج افراد و در ساعات متعارف شب انجام شود؛ بهترین زمان خواب، پیش از نیمه‌شب است که هم با ریتم طبیعی بدن هماهنگ است. وی ادامه داد: کم‌خوابی یا بی‌خوابی مکرر، موجب افزایش فشار خون، تضعیف عضله قلب و بروز اضطراب و در نهایت اختلال در عملکرد قلب و گردش خون می‌شود.

غلامی با اشاره به ویژگی مزاج قلب یادآور شد: قلب در طب ایرانی گرم و تر دانسته شده که برای تقویت آن باید از خوردنی‌های لطیف و خون‌ساز مانند زرده تخم‌مرغ عسلی، گوشت گوسفند و کبک، سیب، بِه، پرتقال، زیتون، بادام، پسته، کشمش، مویز، گل‌سرخ، هل، زعفران، بادرنجبویه و گاوزبان بهره گرفت.

وی در ادامه گفت: برخی غذاها به‌طور ویژه برای قلب مفیدند؛ از جمله فالوده سیب که با ترکیب سیب رنده‌شده، گلاب، عسل و زعفران تهیه می‌شود. این خوراکی با تعدیل سودا و تقویت روح، به نشاط قلبی کمک می‌کند. همچنین شربت جلاب به‌علت داشتن زعفران علاوه بر تقویت قلب و بهبود رنگ چهره، از استرس، افسردگی، ترس و وحشت می‌کاهد.

غلامی یادآور شد: از دیگر خوراکی‌های مؤثر می‌توان به حریره بادام (بادام پوست‌کنده، عسل و گلاب) که به دلیل لطافت، تقویت کننده قلب و حرارت غریزی است، مربای به یا رب به، به‌خصوص اگر با عسل تهیه شود که مقوی قلب و اعصاب محسوب می‌شود، سکنجبین (سرکه انگور طبیعی، عسل و نعناع) برای پاک‌سازی و شربت انار طبیعی که مقوی قلب و تعدیل‌کننده اخلاط است، اشاره کرد.

وی تاکید کرد: این خوراکی‌ها باید به میزان متعادل و با توجه به مزاج فرد، شرایط جسمی افراد و با تجویز متخصصان طب ایرانی مصرف شوند.

رئیس گروه معاونت توسعه سلامت دفتر طب ایرانی و مکمل تصریح کرد: سبزی‌های سبزرنگ و برگ‌دار چون اسفناج و کلم پیچ، نیز به دلیل داشتن مواد معدنی و آنتی‌اکسیدان فراوان، مفیدند.

وی ادامه داد: مصرف دمنوش‌هایی همچون بادرنجبویه، زرشک برای قلب‌های پرحرارت، گل گاوزبان همراه سنبل‌الطیب، به‌لیمو، بهارنارنج و زعفران، همگی شادی‌آور، آرام‌بخش و مقوی قلب هستند. همچنین استنشاق بوهای خوش مانند گلاب، نعنا، گل‌سرخ، بِه، سیب، دارچین و زعفران، می‌توانند روح را نوازش داده و به آرامش قلب کمک کنند.

غلامی در پایان تصریح کرد: امیدواری و دوری از یاس و ناامیدی، هم‌نشینی با افراد نیک‌اخلاق، ورزش منظم، گشت‌وگذار در طبیعت، شنیدن موسیقی‌های ملایم و آوای طبیعت، عبادت و توجه قلبی به یاد خدا، همگی از قوی‌ترین تقویت‌کننده‌های قلب به‌شمار می‌آیند. سلامت قلب حاصل مجموعه‌ای از انتخاب‌های درست در تغذیه، تحرک، آرامش روان و رعایت اصول تندرستی است. پایبندی به این اصول، نه‌تنها در پیشگیری از بیماری‌های قلبی مؤثر است، بلکه کیفیت زندگی را به‌طور چشمگیری بهبود می‌بخشد.