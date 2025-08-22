  1. سیاست
  2. سایر
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۱۶

آیت الله خاتمی: پیامبر نسخه حیات بخش زندگی بشر است

آیت الله خاتمی: پیامبر نسخه حیات بخش زندگی بشر است

خطبه‌های نماز جمعه تهران به امامت آیت الله احمد خاتمی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز جمعه این هفته پایتخت در مصلی امام خمینی (ره) با حضور نمازگزاران، گفت: خودم و شما را دعوت به حریم نگهداشتن برای ذات مقدس ربوبی دارم. در روایتی از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است که شما را دعوت به تقوا می‌کنم و به خداوند نیز سفارش شما را دارم؛ یعنی اگر برای خدا حریم نگه دارید به او سفارش می‌کنم که برای شما حریم بایسته نگه دارد.

وی افزود: قرآن کریم چهارم وظیفه را برای مسلمانان نسبت به پیامبر مشخص کرده است و این نه صرفاً برای مسلمانان صدر اسلام بلکه همه مسلمانان در زمان‌های مختلف است.

آیت الله خاتمی تصریح کرد: وظیفه اول اطاعت و تبعیت از پیامبر است. وظیفه دوم رعایت ادب در محضر پیامبر است و اینکه یا رسول الله بگویید و اسم پیامبر را نیاورید. وظیفه سوم آن است که پیامبر را تنها نگذارید و در صحنه‌های بایسته حضور داشته باشید. وظیفه چهارم آن است که پیامبر را سرمشق خود قرار دهید. یعنی اینکه پیامبر نسخه حیات بخش [بشریت و] شما است، لذا پیامبر را سرمشق زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی خود قرار دهید.

در حال تکمیل…

کد خبر 6567577
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها