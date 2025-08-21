به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید محمدرضا مدرسی‌یزدی عضو فقهای شورای نگهبان در ابتدای جلسه این شورا با اشاره به فرارسیدن سالروز ارتحال پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) اظهار داشت: رحلت رسول اکرم (ص) از جهاتی یکی از بزرگترین مصیبت‌هایی است که بر عالم بشریت وارد شده است.

وی با بیان جملاتی از خطبه ۲۳۵ نهج البلاغه مبنی بر اینکه «قد انقطع بموتک ما لم ینقطع بموت احد من الانباء و اخبار السماء؛ با رحلت پیامبر اکرم (ص) چیزی قطع شد که با مرگ هیچکس دیگر قطع نشده بود» عنوان کرد: منظور از این جملات وحی الهی و نبوت است.

این عضو فقهای شورای نگهبان همچنین با قرائت آیه شریفه «أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَیٰ أَعْقَابِکُمْ؛ آیا اگر پیامبر بمیرد یا کشته شود، شما به عقب (جاهلیت) باز می‌گردید؟» گفت: متأسفانه بعد از رحلت پیامبر اکرم (ص) فی الجمله این مصیبت رخ داد و آن راهی را که پیامبر از طریق وحی نشان داده بودند، طی نشد و مشکلات بزرگ به وجود آمد.

آیت‌الله مدرسی‌یزدی افزود: امام حسن مجتبی (ع) و پدر و مادرشان یعنی حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) مظلومیت فوق العاده‌ای داشتند.

ثواب زیارت قبر امام رضا (ع)

وی به سالروز شهادت امام رضا (ع) که مصادف با آخرین روز ماه صفر است نیز اشاره کرد و بیان داشت: این امام معصوم و بزرگوار بعد از اینکه به اجبار از مدینه به مرو (خراسان) کوچ داده شدند و به اجبار ولیعهدی را بعد از آن مقدمات قبول کردند، باوجود گرفتاری‌های فوق‌العاده و مصائب عجیبی که تحمل کردند، هدایت فوق‌العاده درخشانی را در راه تقویت اسلام و بیان حقیقت ارائه دادند.

این عضو فقهای شورای نگهبان گفت: سرانجام امام رضا (ع) با زهری که مأمون به ایشان خوراند، به شهادت رسیدند. حضرت پیش از شهادتشان براساس علم امامت خبر دادند که مکان دفنشان در خراسان (طوس) خواهد بود. در این رابطه دو سه روایت نقل شده است؛ از جمله اینکه در ماجرای قصیده دعبل خزاعی، حضرت فرمود آیا به قصیده تو دو بیت اضافه نکنم و در آن به مکان دفن‌شان اشاره کردند. آن دو بیت این است که «و قبر بطوس یال‌ها من مصیبه / الحت علی الاحشاء بالزفرات / الی الحشر حتی یبعث‌الله قائماً / یفرج عنا الغم و الکربات» و فرمودند: آگاه باش هرکس من را در این غربتم به طوس زیارت کند، با من و در درجه من آمرزیده خواهد بود. در روایت دیگر آمده حضرت خط کشیدند و فرمودند: اینجا قبر من است و خداوند آن را محل رفت و آمد شیعیان و دوستان ما قرار خواهد داد و هر کس من را زیارت کند، شفیع او خواهم بود و آمرزیده خواهد شد.

کودتای ۲۸ مرداد پند و عبرت است

این عضو فقهای شورای نگهبان همچنین با اشاره به سالروز ورود آزادگان به کشور و با توجه به اینکه دکتر پروین عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز از آزادگان است، عنوان کرد: مقام و منزلت آزادگان را بزرگ می‌شماریم، از زحماتی که کشیدند، تلاش‌هایی که کردند و تحمل‌هایی که در راه اسلام داشتند، قدردانی می‌کنیم. از خداوند متعال نیز می‌خواهیم به تمامی آزادگان سرافراز توفیق بیشتر و اجر و ثواب فراوان عنایت فرماید.

وی درباره سالروز کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد نیز خاطرنشان کرد: این کودتا پند و عبرت است؛ نهضتی به وجود آمده بود که در آن استبداد رضاخانی شکسته شده بود و اگرچه پس از جنگ جهانی دوم فرزند او را بر ایران مسلط کرده بودند، اما مردم می‌توانستند در شرایط آن روز و به برکت هدایت‌های آیت‌الله کاشانی و کسانی که همراه ایشان بودند تا اندازه‌ای در مسائل کشور مشارکت داشته باشند و رأی و نظرشان اثر داشته باشد.

آیت‌الله مدرسی‌یزدی افزود: دولتی که در آن دوره شکل گرفته بود، متکی بر آرای مردم بود و برخی خدمات مناسب به نفع ملت انجام داد. اما دولت خبیث انگلیس و همکارش یعنی دولت مستکبر آمریکا با روش‌هایی که امروز هم دنبال می‌شود یعنی نفوذ در رسانه‌ها و پول‌پاشی برای تبلیغات، فضا را برای جمع‌آوری اوباش و ایجاد کودتای نظامی مهیا کردند. درنتیجه حرکت مردمی سرکوب شد. نخست‌وزیر ساقط و تبعید شد. مرحوم آیت‌الله کاشانی را نیز منزوی کردند.

این عضو فقهای شورای نگهبان اظهار داشت: دکتر مصدق فکر کرد که با اتکای به آمریکایی‌ها می‌تواند کار خودش را پیش ببرد، اما همین اتکا موجب سقوطش شد و نتیجه آن بیچارگی خودش و کشور بود. این موضوع نیز درس عبرتی است برای کسانی که فکر می‌کنند می‌توانند با آمریکا پیش بروند و پیشرفت کنند.

وی افزود: متأسفانه این‌روزها هم عده‌ای بدون درس گرفتن از تاریخ، درصدد بزک کردن چهره زشت دشمنان انقلاب اسلامی هستند و برخی با طرح مطالبی ضد منافع ملت و علیه نیروهای نظامی یا علیه پیشرفت‌های علمی کشور به خصوص در مساله غنی‌سازی علی‌رغم نیازهای علمی و اقتصادی کشور همان راهی را دنبال می‌کنند که خواسته کاخ‌سفید و دشمنان قسم‌خورده ایران است. این گونه اظهارات و بیانیه‌ها خوشبختانه از جانب شخصیت‌ها و گروه‌های مختلف سیاسی با گرایش‌های متفاوت نیز مورد نکوهش قرار گرفت؛ در حقیقت نشان دهنده اضمحلال و کوته‌فکری کسانی است که منافع کشور را درک‌نکرده و آن را قربانی مطامع نفسانی یا کوته‌فکری خود می‌کنند.

آیت‌الله مدرسی در پایان ضمن تاکید بر حق غنی‌سازی جمهوری اسلامی ایران و لزوم پرهیز از منحرف کردن ذهن مردم نسبت به جان‌برکفان نظامی کشور اظهار داشت: امروز بیش از همیشه به وحدت و همدلی همه اقشار و گروه‌ها با سلایق مختلف سیاسی نیازمندیم و کسی حق ندارد با اظهارات یا اقدامات خود خدشه‌ای به این روند وارد کند و قطعاً همه ما در پیشگاه خدای متعال و این مردم عزیز که در دفاع از کیان وطن و انقلاب خود جانانه ایستادند، مسئولیم و نسبت به این حریم مقدس باید پاسخگو باشیم.