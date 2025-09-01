به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد خاتمی عصر دوشنبه در مراسم «اسوههای علم و ایثار» ویژه شهدای روحانی که در مسجد صاحبالزمان (عج) رحیمآباد برگزار شد، با اشاره به نقش شهدا و ایثارگران در هویتبخشی به مناطق مختلف کشور، اظهار کرد: شناسنامه هر منطقه را دو عنصر شکل میدهد؛ نخست ایثارگران و دوم شهدایی که بینظیرترین سرمایه خود یعنی جانشان را فدای حفظ دین و ارزشهای اسلامی کردند.
وی با اشاره به اینکه استان گیلان دارای ۲۴ هزار جانباز، ۸ هزار شهید و ۲ هزار و ۷۰۰ آزاده است، افزود: این آمار افتخارآمیز نشاندهنده عمق بصیرت و ایمان مردم این استان است و باید گیلانیان به چنین سرمایههای ارزشمند و بیبدیلی افتخار کنند.
عضو فقهای شورای نگهبان با اشاره به جایگاه علمی و معنوی گیلان، گفت: این استان از گذشته تاکنون خاستگاه عالمان، عرفا، فلاسفه و پژوهشگران برجسته دینی بوده است.
آیتالله خاتمی ادامه داد: یکی از ویژگیهای مهم عالمان دین، شناخت زمان و شرایط بوده است و همین آگاهی باعث شده است که آثار و تألیفات آنها پاسخگوی نیازهای زمانه خود باشد.
لیبرالها، گروهکها، فتنه و اغتشاش؛ امیدهای ناکام دشمن
وی با بیان اینکه فهم زمان، عامل اصلی موفقیت در تحولات بزرگ کشور بوده است، تصریح کرد: در ماجرای ملی شدن صنعت نفت، اگر زمانشناسی آیتالله کاشانی نبود، این حرکت به سرانجام نمیرسید همچنین حکومت ۵۷ ساله پهلوی با تدبیر امام راحل به پایان رسید و امیدهای استکبار برای سلطه بر ایران، یکی پس از دیگری نقش بر آب شد.
آیتالله خاتمی با اشاره به ادامه تلاشهای دشمنان انقلاب، افزود: هنوز پس از گذشت ۴۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، ربع پهلوی به خیال خود امیدوار است که با حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، مجدداً به قدرت بازگردد؛ اما این خیالات، نشانه ناآگاهی کامل از ملت ایران است.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به نقش بیبدیل امام راحل و مقام معظم رهبری در هدایت ملت ایران، گفت: امام و رهبری از جمله شخصیتهایی هستند که به دلیل شناخت دقیق از زمانه خود، همواره دشمنان را ناامید کردهاند.
وی ادامه داد: آمریکا پس از انقلاب، به لیبرالها دل بسته بود و تصور داشت همانند کودتای ۲۸ مرداد، میتواند از طریق آنها حکومت را تغییر دهد، اما بار دیگر امام خمینی (ره) نقشههای آنان را نقش بر آب کرد.
ترور ۲۳ هزار شهید توسط گروهکهای داخلی
عضو شورای نگهبان با اشاره به جنگ تحمیلی ۸ ساله، اظهار داشت: ملت ایران با راهبری امام راحل، در دفاع مقدس حماسهای بزرگ رقم زدند و نشان دادند که در برابر دشمن ایستادگی خواهند کرد.
وی با اشاره به دیگر اقدامات دشمنان علیه ایران، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از امیدهای دشمنان، سرمایهگذاری روی گروهکهای تروریستی بود که متأسفانه باعث ترور بیش از ۲۳ هزار شهید در کشور شدند؛ گروهکهایی که میتوان آنها را داعشیهای وطنی نامید.
آیتالله خاتمی همچنین به فتنه ۸۸ و اغتشاشات خیابانی اشاره کرد و گفت: دشمن تلاش داشت با دامن زدن به تفرقه، نفوذ و اختلاف میان مردم، کشور را به آشوب بکشد اما با هوشیاری ملت ایران ناکام ماند.
وی در ادامه با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر در منطقه، اظهار کرد: اگر موشکها و انرژی هستهای که حق مسلم ملت ایران است، وجود نداشت، دشمنان نمیگذاشتند این کشور روی آرامش ببیند.
آیتالله خاتمی افزود: فریاد وحدت مردم ایران در برابر تهدیدات دشمنان به خوبی شنیده شد و در نهایت، آمریکا و رژیم صهیونیستی مجبور به عقبنشینی شدند.
عضو فقهای شورای نگهبان در پایان تصریح کرد: ملت ایران تجربه تلخ دشمنیهای گذشته را فراموش نکرده و با اتکا به مقاومت، هوشیاری و پشتوانه مردمی، همچنان مسیر پیشرفت و استقلال خود را ادامه خواهد داد.
