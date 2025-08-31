به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد خاتمی ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت چهلمین سالگرد شهادت شهیدان محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر در مصلای امام خمینی (ره) با تأکید بر اهمیت حمایت از دولتها گفت: نباید دولت را تخریب کرد بلکه نقدهای سازنده باید مورد توجه قرار گیرد چرا که این نقدها زمینهساز پیشرفت کارها هستند.
وی افزود: حمایت مردم از مسئولان، پشتوانهای است برای انجام خدمات و رفع مشکلات کشور. امام راحل و مقام معظم رهبری نیز همیشه حمایت را همراه با نقدهای سازنده داشتند.
عضو شورای نگهبان با اشاره به تلاش سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان برای بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه ایران اظهار کرد: این اقدامات موضوعی تازه نیست و این کشورها در طول تاریخ نیز به ایران آسیب رساندهاند؛ از حمایت از صدام در جنگ تحمیلی تا فعال کردن مکانیسم ماشه در شرایط کنونی.
آیتالله خاتمی ضمن محکوم کردن تحریمهای بانکی، سلاح و هواپیمایی علیه کشور، گفت: دشمنان تصور میکردند اغتشاشگران به خیابانها میآیند اما فریاد وحدت مردم ایران بلند شد و آمریکا در نهایت دست تسلیم بالا برد.
وی یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر را گرامی داشت و خاطرنشان کرد: این شهیدان بزرگوار، نماد خداباوری، عمل صالح و سادهزیستی بودند و نشان دادند مسئولیت در جمهوری اسلامی اشرافیگری نیست.
آیتالله خاتمی در پایان به نقش مهم مردم گیلان در انقلاب و دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: گیلان با بیش از هشت هزار شهید، ۲۴ هزار جانباز و دو هزار و ۷۰۰ آزاده، مصداق نصرت الهی بوده است.
