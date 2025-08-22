https://mehrnews.com/x38Qnq ۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۲۸ کد خبر 6567587 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۲۸ دسته عزاداری رحلت پیامبر اکرم(ص) و امام حسن مجتبی(ع) در تبریز تبریز- همزمان با ۲۸ ماه صفر مردم تبریز به مناسبت رحلت پیامبر اکرم(ص) و امام حسن مجتبی(ع) به عزاداری پرداختند. دریافت 22 MB کد خبر 6567587 کپی شد مطالب مرتبط حضور ۵۰۰ هزار نفر در مراسم جاماندگان اربعین آذربایجان شرقی پیادهروی جاماندگان اربعین در تبریز دسته های عزاداری باشکوه مردم تبریز در سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص) جاماندگانِ عشق؛ عزاداری اربعینی مردم تبریز در گلزار شهدای وادی رحمت برچسبها تبریز عزاداری 28 صفر مراسم عزاداری محرم و صفر ایران امام رضا(ع)
