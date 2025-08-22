  1. استانها
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۱۸

دسته عزاداری رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) در تاکستان

قزوین - دسته عزاداری رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) در تاکستان برپا شد.

کد خبر 6567660

