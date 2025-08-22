https://mehrnews.com/x38QqW ۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۰۸ کد خبر 6567711 استانها گیلان استانها گیلان ۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۰۸ تصاویری از مراسم عزاداری ۲۸ صفر در آستانه اشرفیه آستانه اشرفیه- در این ویدئو تصاویری از مراسم عزاداری ۲۸ صفر در آستانه اشرفیه را مشاهده میکنید. دریافت 7 MB کد خبر 6567711 کپی شد مطالب مرتبط دسته عزاداری رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) در تاکستان دسته عزاداری رحلت پیامبر اکرم(ص) و امام حسن مجتبی(ع) در اصفهان مراسم عزاداری پیامبر اکرم (ص) و امام حسن مجتبی (ع) در رشت برچسبها عزاداری 28 صفر آستانه اشرفیه استان گیلان
نظر شما