  1. استانها
  2. گیلان
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۰۸

تصاویری از مراسم عزاداری ۲۸ صفر در آستانه اشرفیه

تصاویری از مراسم عزاداری ۲۸ صفر در آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه- در این ویدئو تصاویری از مراسم عزاداری ۲۸ صفر در آستانه اشرفیه را مشاهده می‌کنید.

دریافت 7 MB
کد خبر 6567711

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها