همدان غرق در ماتم رحلت پیامبر(ص) و شهادت سبط اکبر

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن بیست‌وهشتم صفر، سالروز رحلت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت کریم اهل‌بیت امام حسن مجتبی (ع)، سراسر استان همدان رنگ و بوی ماتم گرفت و عاشقان پیامبر و اهل‌بیت (ع) با حضوری پرشور، عشق و ارادت خود را به این دو گوهر گرانسنگ اسلام ابراز کردند.

از سحرگاه امروز، خیابان‌ها و کوچه‌های شهرهای مختلف استان، از همدان تا ملایر، نهاوند، تویسرکان، رزن، اسدآباد و بهار، شاهد حرکت هیئت‌های عزاداری، زنجیرزنی و سینه‌زنی بود.

صدای مداحی و نوحه‌خوانی از مساجد، حسینیه‌ها و بقاع متبرکه به گوش می‌رسید و پرچم‌های مشکی و سبز بر فراز تکایا و میدان‌ها بر افراشته بود.

در حرم مطهر امامزاده عبدالله (ع) همدان، مراسم باشکوهی با حضور هزاران نفر برگزار شد و زائران پس از اقامه نماز جماعت، با اشک و آه یاد رسول رحمت و سبط اکبر را گرامی داشتند.

در این مراسم، علما و خطیبان برجسته استان با بیان فضائل و سیره پیامبر (ص) و امام حسن مجتبی (ع)، بر ضرورت ترویج اخلاق نبوی و منش کریمانه امام حسن (ع) در جامعه تأکید کردند.

همچنین بقاع متبرکه شاخص استان از جمله امامزاده عبدالله همدان، امامزاده اسماعیل (ع) ملایر، امامزاده احمد (ع) نهاوند و آقاسیدجمال‌الدین اسدآبادی، میزبان خیل عزادارانی بود که با برگزاری روضه‌خوانی، قرائت زیارتنامه و پخش نذورات، یاد این روزهای جانسوز را زنده نگه داشتند.

حضور پرشور مردم در این عزاداری‌ها، جلوه‌ای از وحدت و همدلی در پاسداشت ارزش‌های دینی بود و بار دیگر ثابت کرد که عشق به پیامبر رحمت و اهل‌بیت (ع) در دل مردم همدان زنده و پایدار است.