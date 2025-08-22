  1. استانها
  2. قزوین
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۳۸

نوای غربت امام حسن (ع) در کوچه‌های خورهشت

نوای غربت امام حسن (ع) در کوچه‌های خورهشت

تاکستان- در سوگ امام حسن مجتبی (ع)، دل‌های عاشقان در خورهشت می‌تپد و کوچه‌ها با نوای غربت سیاه‌پوش شده‌اند.

دریافت 3 MB
کد خبر 6567685

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها