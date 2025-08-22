  1. استانها
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۵۹

مراسم عزاداری نیروهای مسلح گلستان در گرگان برگزار شد

مراسم عزاداری نیروهای مسلح گلستان در گرگان برگزار شد

گرگان- مردم گلستان با شرکت در عزاداری نیروهای مسلح با اهل بیت(ع) تجدید میثاق کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم عزاداری نیروهای مسلح استان گلستان به مناسبت سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)، در مصلی بزرگ گرگان برگزار شد. این مراسم که با حضور پرشور مردم، خانواده‌های معظم شهدا، نیروهای نظامی و انتظامی و جمعی از مسئولان استان برگزار شد، فضای معنوی و مذهبی خاصی را در این روزهای سوگ اهل بیت (ع) رقم زد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با قرائت قرآن و نوحه‌خوانی‌های حزن‌آلود، به یاد پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) و امام حسن مجتبی (ع) عزاداری کردند. در این مراسم که با سخنرانی‌های مذهبی و قرائت زیارت عاشورا همراه بود، حاضران بر اهمیت پیروی از آموزه‌های پیامبر اسلام و امامان معصوم تأکید کردند.

این مراسم به ویژه در استان گلستان که همواره به عنوان نماد همبستگی و وحدت در میان اقوام و مذاهب مختلف شناخته می‌شود، فرصتی برای تجدید بیعت با آرمان‌های اهل بیت (ع) و تقویت همبستگی اسلامی در میان نیروهای مسلح و مردم بود.


