مراسم عزاداری نیروهای مسلح گلستان در گرگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم عزاداری نیروهای مسلح استان گلستان به مناسبت سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)، در مصلی بزرگ گرگان برگزار شد. این مراسم که با حضور پرشور مردم، خانوادههای معظم شهدا، نیروهای نظامی و انتظامی و جمعی از مسئولان استان برگزار شد، فضای معنوی و مذهبی خاصی را در این روزهای سوگ اهل بیت (ع) رقم زد.
شرکتکنندگان در این مراسم با قرائت قرآن و نوحهخوانیهای حزنآلود، به یاد پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) و امام حسن مجتبی (ع) عزاداری کردند. در این مراسم که با سخنرانیهای مذهبی و قرائت زیارت عاشورا همراه بود، حاضران بر اهمیت پیروی از آموزههای پیامبر اسلام و امامان معصوم تأکید کردند.
این مراسم به ویژه در استان گلستان که همواره به عنوان نماد همبستگی و وحدت در میان اقوام و مذاهب مختلف شناخته میشود، فرصتی برای تجدید بیعت با آرمانهای اهل بیت (ع) و تقویت همبستگی اسلامی در میان نیروهای مسلح و مردم بود.
