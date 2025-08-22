مراقب بیماری مسری «سرماخوردگی چشمی» باشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محسن دهیوده با بیان اینکه «ادما ویروس» ابتدا یک چشم را درگیر میکند و سپس چشم دیگر نیز علائم بیماری را نشان میدهد، اظهار کرد: مهمترین نشانههای ابتلاء شامل سوزش چشم و ترشحات چسبناک است که معمولاً صبحها باعث چسبیدن پلک میشود.
وی ادامه داد: راه اصلی انتقال این بیماری استفاده مشترک از وسایل شخصی مانند حوله، تماس دستها و ترشحات بزاق فرد بیمار است.
این متخصص چشم پزشکی با اشاره به روشهای پیشگیری، گفت: رعایت بهداشت فردی اهمیت بسیاری دارد، افراد بیمار باید مرتب دستهای خود را بشویند و وسایل شخصی خود را از دسترس دیگران دور نگه دارند.
دهیوده تصریح کرد: درمان این بیماری مشابه سرماخوردگی، حمایتی است و معمولاً طی یک تا دو هفته بهبود پیدا میکند، اما در صورت درد شدید، تاری دید یا حساسیت شدید به نور، مراجعه فوری به چشم پزشک ضروری است.
وی همچنین به والدین توصیه کرد: با توجه به استفاده گسترده کودکان از گوشیهای هوشمند، بهتر است کودکان زیر ۵ سال به حد امکان از این وسایل استفاده نکنند. برای کودکان ۵ تا ۱۰ سال، استفاده حداکثر یک ساعت در روز و برای کودکان بالای ۱۰ سال، حداکثر دو ساعت در روز مجاز است و استفاده ممتد نباید باشد. علاوه بر این، حضور حداقل دو ساعت در روز در فضای باز و رعایت فاصله ۳۰ تا ۴۰ سانتیمتری با صفحه نمایش توصیه میشود.
