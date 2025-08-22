https://mehrnews.com/x38QrF ۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۴۴ کد خبر 6567746 استانها مرکزی استانها مرکزی ۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۴۴ عزاداری مردم روستای سمقاور کمیجان در ۲۸ صفر کمیجان- در این ویدئو عزاداری مردم روستای سمقاور کمیجان را در ۲۸ صفر ملاحظه می کنید. دریافت 21 MB کد خبر 6567746 کپی شد مطالب مرتبط ۲۸ صفر؛ فرصتی دوباره برای تجدید عهد و بازخوانی پیام وحدت سرزمین آفتاب در سالروز رحلت نبی مکرم اسلام و امام حسن(ع) به سوگ نشست عزاداران ساوجی در سالروز رحلت نبی مکرم اسلام به سوگ نشستند برچسبها کمیجان عزاداری 28 صفر دسته عزاداری
نظر شما