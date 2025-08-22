سرزمین آفتاب در سالروز رحلت نبی مکرم اسلام و امام حسن(ع) به سوگ نشست

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: ماه صفر به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود و هاله‌ای از غم و اندوه رخسار زمین را فرا می‌گیرد، این روزها یادآور مصیبتی است که دل صدیقه طاهره (س) را به درد آورد و سرشک ماتم بر دیدگان محبین خاندان عصمت و طهارت جاری ساختند.

وفات پیامبر اکرم اسلام (ص) یک اندوه ابدی در دل هر مسلمان نهاده است و ۲۸ صفر هر سال با یادآوری آن هجرت تلخ این فرصت مهیا می‌شود که مسلمانان در اعمال و حرکات خود نیز دقیق‌تر شوند و در مسیری گام بردارند که روز قیامت هنگامی که پیشگاه آن حضرت حاضر شدند شرمنده نباشند از کاری که با امانت‌های او کردند، تک تک ما مسلمانان در این روز جانسوز باید خود را مواجه با پیامبرمان، حضرت خاتم، محمد مصطفی (ص) آماده کنیم و در مسیری گام برداریم که در آن روز روی مان بشود از او شفاعت بخواهیم.

در روز بیست و هشتم از دهه اخیر ماه صفر، رخداد غم‌انگیز و تکان‌دهنده رحلت جانکاه آخرین سفیر وحی الهی حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت سبط اکبرش امام حسن مجتبی (ع) رخ داد.

این دو واقعه تأسف‌بار و همچنین شهادت هشتمین پیشوای شیعیان جهان حضرت امام رضا (ع) باعث شده تا ماه صفر ماه اندوه اهل‌بیت نام‌گذاری شود.

مردم اراک نیز همزمان با ۲۸ صفر در سالروز رحلت حضرت محمد (ص) و امام حسن مجتبی (ع) غرق در عزا و ماتم هستند.

عزاداران از شب گذشته و امروز با برپایی مراسم سینه‌زنی و زنجیرزنی در مساجد، تکایا، حسینیه‌ها عشق و ارادت خویش را به پیامبر بزرگ اسلام و اهل بیت (ع) به نمایش گذاشتند.

همچنین مردم شهرستان اراک از شب گذشته تاکنون با برپایی آئین تعزیه‌خوانی شهادت امام حسن مجتبی (ع)، عشق و ارادت خود را به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) ابراز کردند.

بر سر در ادارات، سازمانها، مغازه‌ها و مدارس استان مرکزی پرچم سیاه نصب شده و بیرق‌های عزا در نقاط مختلف این شهرستان به اهتزاز در آمده است.

در این آئین روحانیان و سخنرانان درباره شخصیت والای پیامبر اعظم (ص) و حضرت امام حسن مجتبی (ع) سخنرانی کرده و ذاکران اهل بیت (ع) نیز در این عزا مرثیه سرایی می‌کنند.

اجتماع بزرگ هیئت‌های مذهبی اراک نیز از ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح امروز جمعه در میدان شهدای این شهر برگزار و پس از آن به سمت مصلی بیت‌المقدس این شهر حرکت می‌کنند.

مراسم عزاداری ۲۸ صفر علاوه بر اراک (مرکز استان مرکزی) با حضور مردم ولایت مدار در شهرستانهای فراهان، کمیجان، خنداب، تفرش، آشتیان، محلات، دلیجان، خمین، شازند، ساوه و زرندیه نیز در حال برگزاری است.