۲۸ صفر؛ فرصتی دوباره برای تجدید عهد و بازخوانی پیام وحدت

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها؛ فاطمه جعفری*: بیست و هشتم صفر یادآور وداع امت اسلامی با بزرگ‌مردی است که قرآن او را «رحمةً للعالمین» نامید، پیامبر اکرم (ص) با رسالت خود انسان‌ها را از تاریکی جهل به نور معرفت هدایت کرد و با اخلاق کریمانه، الگویی جاودانه برای بشریت به یادگار گذاشت و امروز بازخوانی سیره نبوی بیش از هر زمان دیگری ضروری است، چرا که جهان معاصر با چالش‌های اخلاقی و اجتماعی فراوان روبه‌رو است و تنها با بازگشت به آموزه‌های پیامبر، می‌توان به ساحل آرامش رسید.

همزمان با رحلت رسول خدا (ص)، سالروز شهادت امام حسن مجتبی (ع) نیز در این روز قرار دارد، امامی که در اوج جوانی و در شرایطی دشوار، بار سنگین امامت را به دوش کشید و با صلحی حکیمانه، اسلام را از نابودی حفظ کرد که یاد مظلومیت و صبوری امام حسن (ع) به ما می‌آموزد که گاهی عقب‌نشینی ظاهری، خود زمینه‌ساز ماندگاری حقیقت است.

هر ساله در چنین روزی، مساجد، حسینیه‌ها و اماکن مذهبی سراسر ایران اسلامی، میزبان خیل عظیم عاشقان پیامبر (ص) و امام حسن (ع) است و در استان مرکزی نیز مردم در شهرها و روستاها با برپایی دسته‌های عزاداری، برپایی مجالس روضه و حرکت‌های نمادین، عشق و ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت نشان می‌دهند که حضور خانواده‌ها، جوانان و به ویژه کودکان در این مراسم نشان می‌دهد که فرهنگ اهل بیت (ع) در عمق جان مردم این دیار ریشه دارد.

۲۸ صفر تنها یک روز تاریخی نیست بلکه فرصتی برای یادآوری ضرورت وحدت امت اسلامی در برابر دشمنان مشترک است زیرا پیامبر اعظم (ص) با سیره خود بر همدلی و برادری تأکید داشت و امام حسن (ع) نیز برای حفظ اساس امت، سختی‌ها را به جان خرید و امروز نیز امت اسلامی باید با الگو گرفتن از این مکتب، اختلافات و تفاوت‌ها را را کنار بگذارد و در برابر هجمه‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دشمنان یکدل و مقاوم بایستد.

برگزاری مراسم با شکوه ۲۸ صفر تنها به حضور مردم محدود نمی‌شود، بلکه مسئولان فرهنگی، فعالان رسانه و اجتماعی وظیفه دارند با برنامه‌های متنوع، محتوای معرفتی و آگاهی‌بخش را در اختیار جامعه قرار دهند، از سخنرانی‌ها و کرسی‌های تبیین گرفته تا نمایشگاه‌ها و فعالیت‌های رسانه‌ای، همه باید در جهت انتقال پیام رحمت و صبر این روز به نسل‌های آینده باشد.



یادآوری ۲۸ صفر در سال جاری، تنها گرامیداشت یک مناسبت دینی نیست بلکه فرصتی است تا جامعه ما در برابر مشکلات و هجمه‌های فرهنگی و رسانه‌ای دشمنان، راه مقاومت و استقامت را از سیره پیامبر (ص) و امام حسن (ع) بیاموزد و این روز ما را به وحدت، همدلی، صبر در برابر سختی‌ها و حرکت در مسیر حق فرا می‌خواند و آن مسیری است که تا قیام امام زمان (عج) همچنان زنده و پویا می‌ماند.

