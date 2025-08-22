اگر جنگی آغاز شود، رژیم صهیونیستی را برای همیشه نابود خواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی وحدانیفر امروز در خطبههای نماز جمعه دهدشت با اشاره به تحولات منطقه و سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی به کشورهای عراق و لبنان، اظهار کرد: به عنوان فردی که سابقه مذاکره با کشورهای مختلف دارد پیام تهران را به صراحت منتقل و هم در بیروت هم در بغداد مسائل را واضح بیان کرد.
وی با بیان اینکه ایران شریک پایداری روزهای سخت در لبنان و رفیق سخت جبهه مقاومت است، تأکید کرد: ایران از حمایت مقاومت شانه خالی نمیکند و جبهه مقاومت را تنها نمیگذارد.
در صورت جنگ مجدد رژیم صهیونی را نابود خواهیم کرد
امام جمعه دهدشت در خصوص نکات سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی سفر ایشان در سطح منطقه، افزود: جمهوری اسلامی مستحکم ایستاده است، به دشمن تذکر میدهیم، جمهوری اسلامی نه عقب نشینی کرد نه تسلیم میشود، بلکه اگر بنای بر جنگ دیگری است رژیم صهیونی را برای همیشه نابود خواهیم کرد.
وی ادامه داد: این سفر در سطح بین المللی به اروپا و آمریکا یادآوری کرد سیاست فشار لزوماً سبب انزوای منطقه ایران نمیشود.
حجت الاسلام وحدانی فر با بیان اینکه امروز کسی در منطقه معادلات را رقم میزند که دست برتر دارد، افزود: قدرت برتر منطقه، جمهوری اسلامی ایران است زیرا ایران صبر استراتژی دارد.
وی با اشاره به پالس ضعف دادن به دشمن، این اقدام را نشانه قوت ندانست و گفت: برخی پالس ضعف را بیان واقعیت میدانند، اما امروز دنیا دنیای اقتدار است باید مراقبت کرد البته مواضع دبیر شورای امنیت ملی این پالس را ترمیم کرد.
ایرانی با غیرت اجازه تسلیم در مقابل دشمن را نمیدهد
امام جمعه دهدشت تصریح کرد: خرده تفکری در کشور مثلاً بیانیه مینویسند اولاً شما چه جایگاه سیاسی دارید ثانیاً این تسلیم است و هیچ ایرانی با غیرتی اجازه نمیدهد کشور را تسلیم دشمن کند.
وی با بیان اینکه برخی برای اینکه خوش نامی برای اربابشان درست کنند دست به قلم میشوند؛ تاکید کرد: نه جمهوری اسلامی با بیانیه چهار انسان کم توجه به منافع ملی میترسد نه مصرف داخلی دارد بلکه دلخوشی برای اربابشان است.
حجت الاسلام وحدانی فر خطاب به برخی افراد که حرف از تسلیم و از بین بردن غنی سازی میزنند، افزود: در وسط مذاکره دشمن به کیان حمله میکند بعد شما حرف از مذاکره می زنید؟ خجالت بکشید هنوز کفن شهدا خشک نشده بیانیه مینویسید که به دشمن بگویید تسلیم میشویم! اگر بنا بر تسلیم بود انقلاب نمیکردیم.
وی گفت: این افراد خوابشان هم توهم تعامل با آمریکا است، آب شرب حق حیاتی مردم دیشموک و چاروسا است؛ برخی از آب گلآلود ماهی سیاسی میگیرند
امام جمعه دهدشت در بخش دیگری از سخنانش آب شرب را حق حیاتی دیشموک و چاروسا دانست و گفت: توصیه میکنم هیاهو درست نکنند. مصاحبههای اخیر تقابل با قانون کشور است.
برداشت آب از رودخانه گندمکار حق مردم دیشموک و چاروسا است
وی تأکید کرد: برداشت آب از گندمکار حق طبیعی مردم است ۶۰ هزار نفر در این شهرستان آب آشامیدنی ندارند.
امام جمعه دهدشت ضمن توصیه به وحدت و آرامش، بیان کرد: منافع سیاسی برخی باعث این صحبتها شده است، آقایان مراقبت کنند از آب گل آلود ماهی نگیرند؛ درد مسئله آب نیست چیز دیگری است.
