برخی مدیران جرات پیگیری مصوبات در وزارت خانه ها را ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی وحدانیفر امروز در خطبههای نماز جمعه دهدشت با اشاره به در پیش بودن سفر هئت دولت به استان ، اظهار کرد: سفرهای گذشته آسیب شناسی و برای استفاده بهینه از این برنامه برنامهریزی شود.
برخی مدیرات جرات پیگیری مصوبات را در وزارت خانه ها ندارند
وی با بیان اینکه بسیاری از مصوبات سفرهای پیشین تامین اعتبار نشده و یا با ضعف اجرا همراه است، افزود: معتقدم مدیران استانی جرأت پیگیری مصوبات در وزارتخانهها را ندارند و این ضعف است.
امام جمعه دهدشت تاکید کرد: برخی از طرح ها که از مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت بود نه کلنگزنی و نه عملیاتی شدهاند و به نوعی به اعتماد عمومی خدشه وارد کرده است.
وی همچنین بر استفاده از ظرفیت کارشناسان غیردولتی متخصص استفاده که در بدنه ادارات نیستند اما واقعیت ملموس را احصا کردهاند تاکید کرد.
حجت الاسلام وحدانی فر خواستار نگاه متوازن به مناطق با مطالبهگری هوشمندانه شد و افزود: به جای تخریب اشخاص انرژی را برای مطالبهگری بگذارید.
وی با تأکید بر احیای طرح های بیرمق در سفر هیئت دولت، گفت: برخی طرح هایی که در استان کار میشود والله قسم برای مردم نفعی ندارد فقط هدررفت بیتالمال است.
امام جمعه دهدشت ادامه داد:به عنوان مثال در فلان روستای با جمعیت کم با نگاه سیاسیون جادهای احداث میشود که ضرورت ندارد در حالی که طرحهای اساسی در کهگیلویه از جمله احداث بیمارستان مورد توجه قرار نگرفته است.
ساخت بیمارستان جدید دهدشت ناتوانی برخی آقایان در هشت سال گذشته است
وی بیان کرد: اجرا نشدن مصوبه ساخت بیمارستان جدید دهدشت ناتوانی برخی آقایان در هشت سال گذشته است که نمیخواهند اجرا شود.
حجت الاسلام وحدانی فر تأکید کرد: در سفر آقای رئیس جمهور امتیازات مهم اخذ و حرف کارشناسان شنیده شود اگر آنقدری که برخی آقایان اصرار بر پتروشیمیها دارند بر تخصیص آب تکیه داشتند اشتغال و اقتصاد مرتفع میشد.
وی اضافه کرد: با هم بودن کار را حل میکند، علیه هم بودن کاری پیش نمیبرد.
یکی از دلایل آتش بس خروج از باتلاقی بود که رژیم صهیونی در آن گرفتار شده بود
امام جمعه دهدشت با اشاره به آتشبس در غزه، به تبیین این طرح پرداخت و با بیان اینکه توافق حماس با ایالات متحده آمریکا بود، اظهار کرد: از نظر مقاومت پذیرش آتشبس عقلانیتی ضروری در این برهه بود.
وی با بیان اینکه هدف از آتشبس امتیاز دادن به دشمن نیست بلکه تثبیت پیروزی تاریخی عملیات طوفان الاقصی در 7 اکتبر است، به بیان اهداف پشت پرده پرداخت و افزود: یکی از دلایل آتشبس باتلاقی است که رژیم غاصب برای خروج از بن بستهای موجود در آن گیر افتاده است.
حجت الاسلام وحدانی فر تاکید کرد: دشمن ناچار است به توافق پایبند باشد، هر چند تداوم کارشکنی رژیم صهیونی از دیگر سناریوها است.
وی ادامه داد: سناریوی سوم این است که در غزه آتشبس و در نقطه دیگری جنگ افروزی شروع شود پس کشورهای هدف باید مراقبت کنند و خیال خام نداشته باشند که دشمن به وعده ها پایبند باشد.
نظر شما