کاروان تدبیر و امید به دیشموک وچاروسا رسید/گام بلند محرومیت زدایی

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تدبیر و امید متشکل از مسئولان کهگیلویه و بویراحمد است که به صورت دوره ای به مناطق مختلف این استان سفر می کنند و از نزدیک به بررسی مشکلات این مناطق می پردازند.

این بار نوبت به شهرستان کهگیلویه و دو بخش محروم چاروسا و دیشموک رسید تا حضور مسئولان، امید به آبادانی و توسعه این دو بخش را در دل مردم آن زنده کند.

بخش چاروسا و دیشموک در غرب استان کهگیلویه و بویراحمد قرار دارند و یکی از محرومترین مناطق کشور به شمار می روند.

مناطقی که از بسیاری از امکانات اولیه شامل آب شرب، جاده دسترسی، گاز، برق و ... محروم هستند و مردم این مناطق چشم امید به تدبیر مسئولان دارند.

در سفر روز گذشته کاروان تدبیرو امید که استاندار، معاونین استاندار، جمعی از مدیران استانی و مسئولین شهرستانی حضور داشتند، دیدارهای مردمی و بیان مشکلات توسط مسئولین محلی، معتمدین و اعضای شورا و بازدید از طرح ها و پروژه های اقتصادی وعمرانی در دست اجرا انجام شد.

استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت: هدف برنامه استانی «کاروان تدبیر و امید «عمل به تکلیف مسئولان در ایجاد فرصت شنیدن حرف مردم و پاسخگویی به آنها در قالب ملاقات های عمومی و تلاش بیشتر برای تحقق مطالبات آنها است.

سیدموسی خادمی افزود: وظیفه مسئولین است با سفر به مناطق مختلف و دور افتاده استان به سراغ مردم بروند و برای گره گشایی از کار آنها همه توان خود را بکار گیرند تا نیازی به مراجعه آنها به مدیران استانی و مسئولین محلی نباشد.

گازرسانی به قلعه رئیسی و دیشموک مهمترین مطالبه مردم

اما مهمترین مشکل حال حاضر دو شهر قلعه رئیسی و دیشموک در این دو بخش، مشکل گازرسانی است که ساکنین سالها با آن دست و پنجه نرم می کنند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در این خصوص گفت: ۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای این طرح نیاز است که با پیگیری های به عمل آمده در مرکز کشور در بودجه سال ۹۶ اعتبار خوبی به این منظور اختصاص یافته است.

وی به مناقصه و اجرا ۱۲ کیلومتر لوله‌ گذاری پروژه گازرسانی دیشموک و چاروسا اشاره کرد و افزود: تاکنون ۶ کیلومتر لوله‌ گذاری انجام شده و لوله‌ گذاری ۶ کیلومتر دیگر نیز به مناقصه گذاشته شده است.

خادمی طول شبکه گاز رسانی به قلعه رئیسی را ۷۳ کیلومتر و دیشموک را ۹۰ کیلومتر ذکر کرد و گفت: ۱۶۰ روستا در حریم ۱۵ کیلومتری این ۲ شهر گاز رسانی خواهند شد.

وی جمعیت برخوردار از نعمت گاز رسانی با تکمیل و بهره برداری از این طرح مهم را افزون بر ۵۰هزار نفر عنوان کرد.

اما این تنها مشکل مردم این دو بخش نیست و استاندار در برنامه ملاقات عمومی پای حرفهای مردم این دو بخش و شنیدن مشکلات و درخواست ها آنان نشست.

وی تکمیل آبیاری اراضی این منطقه را از طریق سد بالیاب یکی از موضوعات اصلی استان برشمرد و گفت: این مهم در دستور کار استان قرار گرفته و ساختار سد که قرار بود پایین دست انجام شود، برای اینکه همه اراضی منطقه تحت آبیاری قرار بگیرد به بالا دست منتقل شده است.

خادمی تصریح کرد: وزارت نیرو با این مسئله موافقت کرده است و یکهزار هکتار زمین، آب آن تخصیص داده شده و این هدیه ای بزرگ از سوی دولت تدبیر و امید به مردم این منطقه می باشد.

استاندار، اتصال محوری مواصلاتی دیشموک به استان خوزستان را از دیگر مطالبات مردم این منطقه بیان کرد و افزود: در تلاش هستیم این موضوع به عنوان یک طرح ملی در دستور کار استان قرار گرفته و پیگیری شود.

خروج از بن بست با اتمام جاده پاتاوه به دهدشت

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین مشکلاتی که این دو بخش را همچنان محروم نگه داشته، عدم وجود راههای ارتباطی و قرار گرفتن در بن بست است.

با این حال با اتمام جاده ملی پاتاوه به دهدشت، این دو بخش به طور کامل از بن بست خارج می شوند و زمینه شکوفایی آنها فراهم می شود.

این جاده پس از ۱۷ سال هنوز ۶۵درصد پیشرفت فیزیکی داشته و به دلیل کمبود اعتبار راه درازی تا بهره برداری دارد.

استاندار در بازدید از این پروژه ملی گفت: ساخت پل‌ های بزرگ در این مسیر سخت‌ ترین مرحله پروژه پاتاوه-دهدشت است و در سفر رئیس‌ جمهوری اعتبارات خوبی به آن اختصاص یافت.

خادمی با اشاره به اینکه، طی دو سال ۹۵ و ۹۶ مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه منظور شده است، افزود: برای تکمیل آن پیمانکار برنامه زمان‌ بندی ارائه داده و براساس آن پیش می ‌رود و تا پایان سال مالی ۹۶ به بهره‌ برداری می‌ رسد.

استاندار، پل‌ها را از عمده‌ ترین مشکلات این پروژه و طول پل‌ها را یکهزار و ۱۰۰ متر بیان کرد و گفت: ساخت چهار پل در حال کار است و بقیه هم شروع به کار خواهند شد.

خادمی با بیان اینکه، هشت کیلومتر تونل در این جاده تعریف شده که ساخت آنها ۶۰ درصد پیشرفت دارد.

وی افزود: یک دهنه تونل مهم هزار متری در این مسیر وجود داردکه اکنون حدود ۷۰۰ متر آن کار شده و به زودی باز می‌شود.

خادمی گفت: با بهره‌برداری از این تونل سرعت عملیات اجرایی پروژه پاتاوه – دهدشت سرعت بیشتری بخود می‌گیرد و طلسم این محور در دولت تدبیر و امید خواهد شکست.

کمبود آب نیز یکی از مشکلات بخش دیشموک است که استاندار در این سفر بر تلاش برای رفع این مشکل تاکید کرد.

استاندار در پایان رضایتمندی و خدمات رسانی به بخش های و روستاهای محروم و دور افتاده استان را اولویت نخست دولت عنوان کرد و گفت: دولت توجه ویژه ای به مناطق محروم دارد.

وی برگزاری سفرهای دوره ای کاروان تدبیر و امید را در راستای این توجه دولت و محرومیت زدایی از مناطق کمتر برخوردار استان دانست.

