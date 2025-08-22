اقتدار دفاعی نسخه قرآنی برای بازدارندگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حبیبالله غفوری نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه در خطبههای نماز جمعه این هفته با تسلیت ایام رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، اظهار داشت: امیدواریم خداوند متعال به برکت این روزهای مصیبتبار، معرفت و انس بیشتر با سیره و سنت اهل بیت (ع) را به ما و فرزندانمان عطا کند و همه را مشمول عنایات و شفاعت آن بزرگواران قرار دهد.
وی با اشاره به نامگذاری این روز به عنوان روز صنعت دفاعی گفت: صنعت دفاعی کشور یکی از مهمترین عرصههایی است که مشمول دستور الهی در قرآن کریم است. خداوند در آیه شریفه «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّهٍ» فرمان داده است که مسلمانان باید در برابر دشمنان، هر آنچه در توان دارند برای تقویت بنیه دفاعی خود آماده کنند.
حجت الاسلام غفوری افزود: کلمه «قوه» در این آیه گستره وسیعی دارد و شامل همه ظرفیتها از نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات دفاعی تا پشتیبانی و آمادگیهای مدنی و آفندی میشود. امروز هم همان معنا در قالب تجهیزات پیشرفته زمینی، دریایی و هوایی صدق میکند و همین اقتدار است که دشمن را از تعرض به جامعه اسلامی بازمیدارد.
امام جمعه کرمانشاه با انتقاد از برخی دیدگاهها که دوره موشک را تمامشده میدانند، بیان کرد: این سخنان خلاف نص قرآن است. دشمنان انقلاب بارها تلاش کردند با تحریم و فشار، مسیر پیشرفت دفاعی ما را متوقف کنند اما فرزندان ملت در وزارت دفاع، سپاه و ارتش با جانفشانی و مقاومت توانستند دستاوردهای بزرگی را رقم بزنند.
وی با یادآوری رشادتهای شهید حسن تهرانیمقدم، پدر صنعت موشکی ایران، خاطرنشان کرد: آن شهید بزرگوار به رهبر معظم انقلاب گفت «آقا! میخواهم دست شما را در برابر دشمن پر کنم» و همین کار را هم انجام داد. امروز دست ملت ایران پر است و دشمن میداند که هرگونه تعرض، با ضربهای پاسخ داده خواهد شد که اثری از او باقی نماند.
حجت الاسلام غفوری در ادامه از زحمات نیروهای مسلح تقدیر کرد و گفت: مانورهای مقتدرانه ارتش، پیشرفتهای هوافضای سپاه و ایستادگی همه رزمندگان، مایه افتخار ملت ایران است. ما امروز بهواسطه عمل به نسخه قرآنی در حوزه دفاعی، شاهد ایران مقتدر و بازدارنده هستیم.
نماینده ولیفقیه در کرمانشاه سپس به مشکلات مردم در حوزه خدمات اداری اشاره کرد و اظهار داشت: کارمندان و مدیران باید نوکر مردم باشند نه اینکه با برخوردهای تند و توقعات ناروای خود، دل مردم را بشکنند. برخی مراجعان گلایه میکنند که در ادارات جواب سربالا شنیدهاند یا توقعهای بیجا از آنان شده است؛ این خلاف انتظار از نظام اسلامی است.
وی تأکید کرد: مدیران دستگاهها باید مراقبت کنند تا معدود افراد، حیثیت قشر کارمند و آبروی نظام اسلامی را لکهدار نکنند. همانطور که امام راحل و رهبر معظم انقلاب فرمودهاند، همه مسئولان باید خدمتگزار مردم باشند.
خطیب جمعه کرمانشاه با اشاره به آغاز هفته دولت و سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر، از تلاشهای مسئولان و استاندار کرمانشاه تقدیر کرد و گفت: مسئولان باید همچنان رسیدگی به امور مردم را اولویت خود قرار دهند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک روز پزشک، از خدمات پزشکان متعهد و جهادی قدردانی کرد و افزود: بسیاری از پزشکان در مناطق محروم شبانهروز خدمت میکنند اما نباید اجازه داد تخلفات معدود افراد، دید مردم نسبت به این قشر خدوم را خدشهدار کند.
حجت الاسلام غفوری همچنین یاد و خاطره شهیدان لاجوردی و سیدعلی اندرزگان و همه شهدای هفتههای اخیر را گرامی داشت و با اشاره به آغاز پویش «ایران همدل» برای کمک به مردم مظلوم غزه گفت: این حرکت تا هفدهم ربیعالاول ادامه خواهد داشت و حضور پرشور مردم در آن بار دیگر جلوهای از همبستگی ملت ایران خواهد بود.
امام جمعه کرمانشاه در پایان با اشاره به روز جهانی مسجد، خاطرنشان کرد: مساجد باید بیش از پیش محور فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و رسیدگی به نیازمندان در محلات باشند و این مهم با همراهی ائمه جماعات و مردم مؤمن محقق خواهد شد.
