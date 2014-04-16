به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ترابی ظهر چهارشنبه در دیدار با نیروهای پادگان مهندسی بروجرد در حسینیه اهل بیت(ع) این شهرستان اظهار داشت: 35 سال در تحریم اقتصادی دشمن به سر برده ایم تا دشمنان با این وسیله و فشارهای اقتصادی به زعم خود اقتصاد ملت ایران را فلج کنند.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران اقتصادی ضعیف و وابسته به نفت است ادامه داد: اقتصاد تک محصولی و متکی به نفت آسیب پذیر است و دشمن به این نتیجه رسیده اگر بخواهد فشارهایش علیه ایران کار ساز شود باید فروش نفت ایران را تحریم کند.

امام جمعه بروجرد افزود: علی رغم همه تهدیدات امروز دشمنان برای ضربه زدن به ملت و دولت ایران گزینه نظامی را انتخاب نکرده و نخواهند کرد.

حجت الاسلام ترابی با بیان اینکه دشمنان ما گزینه نظامی را آزموده و شکست خورده اند اظهار داشت: داشتن علم و فناوری، برخورداری از اقتصادی قوی و یک فرهنگ غنی از عوامل قدرت یک کشور به حساب می آید.

وی افزود: دشمن تلاش می کند با تهاجم فرهنگی فرهنگ ایرانی - اسلامی را از ملت ایران بگیرد و با تحریمها اقتصاد کشور را تضعیف کند.

امام جمعه بروجرد بیان داشت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اخلاص و فداکاری توانستند همه جوره در مقابل دشمن ایستادگی کنند.

وی افزود: ملتی که از علم و دانش برخوردار نباشد ملتی ضعیف خواهد بود زیرا داشتن علم قدرت به همراه دارد.

حجت الاسلام ترابی با بیان اینکه امروز ارتش و نیروهای مسلح در عرصه پیشرفت علمی و صنعت دفاعی توفیقات خوبی داشته اند، تصریح کرد: در کنار عوامل قدرت، وجود نیروهای مسلح مومن، مخلص و فداکار قدرت بازدارندگی کشور تا حدی است که دشمن به خود اجازه نمی دهد در مورد تعرض به ایران حتی فکر کند.

فرمانده پادگان مهندسی بروجرد نیز در این دیدار گفت: امروز برای داشتن امنیت باید قدرت خود را در ابعاد مختلف ارتقا دهیم تا دشمن نتواند هیچگونه تعرضی به ایران اسلامی داشته باشد.

تیمسار میر افزود: حفاظت از تمامیت ارضی و مصالح نظام جمهوری اسلامی ایران بر عهده نظامیان و نیروهای مسلح کشور است که در حال حاضر ارتش جمهوری اسلامی ایران در بالاترین سطح آمادگی قرار دارد.