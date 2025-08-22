https://mehrnews.com/x38Qxp ۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۳۴ کد خبر 6567978 استانها فارس استانها فارس ۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۳۴ مراسم چهلمین روز شهادت سردار شهید غیب پرور در شیراز شیراز- مراسم چهلمین روز شهادت سردار شهید غیب پرور در حرم مطهر حضرت سیدعلاالدین حسین (ع) شیراز برگزار شد. دریافت 21 MB کد خبر 6567978 کپی شد مطالب مرتبط سردار سلیمانی: ایران پیروز نبرد با صهیونیستها خواهد بود سردار شهید غیب پرور؛مدیری مدبر و فرماندهی با اخلاق در روزهای سخت پیام تشکر خانواده شهید سرلشکر غیبپرور از مردم فارس برگزاری مراسم اربعین شهادت سردار غیبپرور در شیراز ابلاغ پیام و سلام رهبر انقلاب به خانواده سرلشکر شهید غیب پرور برچسبها سردار غیب پرور غلامحسین غیب پرور اربعین شهادت شیراز
