به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نخستین سالگرد شهادت سردار سرلشکر پاسدار شهید غلامحسین غیب‌پرور با حضور خانواده‌های معظم شهدا، رزمندگان، مسئولان و اقشار مختلف مردم در شیراز برگزار می‌شود.

این مراسم عصر چهارشنبه ۲۴ تیرماه از ساعت ۱۵:۳۰ در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع)، شبستان امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است سردار شهید غلامحسین غیب‌پرور جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه مرکزی امنیتی امام علی (ع) بعد از تحمل یک دوره بیماری به دلیل عوارض شیمیایی دوران هشت سال دفاع مقدس بامداد چهارشنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۴ به فیض عظیم شهادت نائل آمد.