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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۱

برگزاری مراسم نخستین سالگرد شهادت سردار غلامحسین غیب‌پرور در شیراز

برگزاری مراسم نخستین سالگرد شهادت سردار غلامحسین غیب‌پرور در شیراز

شیراز-مراسم نخستین سالگرد شهادت سردار سرتیپ پاسدار غلامحسین غیب‌پرور عصر چهارشنبه ۲۴ تیرماه با حضور خانواده‌های معظم شهدا، رزمندگان، مسئولان و اقشار مختلف مردم در شیراز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نخستین سالگرد شهادت سردار سرلشکر پاسدار شهید غلامحسین غیب‌پرور با حضور خانواده‌های معظم شهدا، رزمندگان، مسئولان و اقشار مختلف مردم در شیراز برگزار می‌شود.

این مراسم عصر چهارشنبه ۲۴ تیرماه از ساعت ۱۵:۳۰ در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع)، شبستان امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است سردار شهید غلامحسین غیب‌پرور جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه مرکزی امنیتی امام علی (ع) بعد از تحمل یک دوره بیماری به دلیل عوارض شیمیایی دوران هشت سال دفاع مقدس بامداد چهارشنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۴ به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

کد مطلب 6887543

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