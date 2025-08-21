سردار شهید غیب پرور؛مدیری مدبر و فرماندهی با اخلاق در روزهای سخت

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-سمیه رعیتی: سردار شهید غلامحسین غیب‌پرور جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه امنیتی امام علی (ع) شخصیتی که به معنای واقعی خود را همانند نامش غلام امام حسین علیه السلام می‌دانست و همین ویژگی شخصیتی و علاقه قلبی اش به اهل بیت و به ویژه شهید دشت کربلا او را فردی عاشق و ذاکر اهل بیت در منظر چشم دوستان و نزدیکان معرفی می‌کرد.

این حس قلبی به اباعبدالله الحسین علیه السلام به حدی بود که در زمان ماموریتش در فارس و شیراز، موجب شد موکبی به نام موکب احمد بن موسی راه اندازی کند که هنوز هم پس از گذشت چندین سال بزرگترین موکب فارس در مراسم اربعین حسینی در کربلاست.

به گفته افرادی که وی را از نزدیک می‌شناختند او فردی خوش خلق، حمایتگر و اهل تعامل بود.

این شهید والامقام در تمامی میدان‌های دفاع از انقلاب اسلامی، چه در جنگ نرم، چه در امنیتی و چه در جنگ سخت، حضور فعال داشت و همواره در کنار دیگر رزمندگان و فرماندهان، نقش مؤثری ایفا می‌کرد.

قدرت بیان و اقناع او، یکی از نقاط قوت برجسته‌اش بود که در کنار مهربانی و قاطعیت، او را فردی متعادل و مؤثر ساخته بود.

ایمان، اعتقاد و خستگی‌ناپذیری او، نمونه‌ای از روحیه انقلابی و فداکاری‌اش بود، در کنار اینها، به زبان عربی و تلاوت قرآن تسلط داشت. همچنین، اشراف او بر مسائل سیاسی و توانایی قانع‌سازی، او را فردی مؤثر و محبوب در بین بسیجیان و هم‌رزمانش ساخته بود.

سردار غیب پرور به اوضاع سیاسی اجتماعی فارس تسلط کامل داشت

سردار سیروس سجادیان فرمانده اسبق نیروی انتظامی فارس در گفتگو با خبرنگار مهر، سردار شهید غیب پرور را مدیر و مدبر روزهای سخت خواند و گفت: توفیقی حاصل شد که چند سالی را با سردار غیب پرور در سنگر امنیت عمومی خدمتگزار مردم استان فارس باشیم.

وی با ذکر خاطره‌ای ادامه داد: پس از گذشت ۲۰ سال خدمت در تهران، برای ادامه خدمت به استان فارس منتقل شدم و اولین دیدارم بنا به دعوت سردار غیب پرور در پادگان امام حسین علیه السلام شیراز انجام شد.

فرمانده اسبق نیروی انتظامی فارس افزود: در این دیدار دوستانه سردار شهید غیب‌پرور فرمانده آن زمان سپاه فجر فارس، تحلیل‌های دقیق پیرامون وضعیت سیاسی اجتماعی و امنیتی استان و چگونگی مدیریت و فرماندهی در شرایط عادی، حوادث غیر مترقبه، بحران‌ها و دفاع از کوی و برزن ارائه کردند.

اخلاق مدیریتی و فرماندهی گفتار و عمل در شخصیت سردار غیب پرور جاری بود

سردار سجادیان گفت: با توجه به اینکه رشته تحصیلی ما دو نفر دفاعی، امنیتی و مدیریت و فرماندهی بود، در خلال صحبت‌هایمان به مدیریت راهبردی وی پی بردم و متوجه شدم که او مدیر صحنه‌های عملیاتی است.

وی ادامه داد: ضمن طرح‌ریزی یک عملیات فرضی انتظامی- امنیتی، پس از ارزیابی مراحل اجرای طرح به سردار گفتم که تفاوت چشمگیری در روش و شیوه مدیریت صحنه، بین من و شما وجود دارد و او ضمن استقبال از طرح مذکور، به بنده گفت: خوشحال می‌شوم که از تجربیات شما هم بهره ببرم.

فرمانده اسبق نیروی انتظامی فارس افزود: این‌گونه رفتارها نشانه بارز اخلاق مدیریتی و فرماندهی عالی در گفتار و عمل بود.

سردار سجادیان گفت: سردار غیب پرور در تمام ماموریت‌هایی که نیروی انتظامی نیازمند حمایت و پشتیبانی سپاه بود، ضمن اعلام آمادگی با آغوش باز پذیرای ما بوده و تعامل بسیار خوبی با مجموعه انتظامی استان فارس داشت.

روحیه بالای تعامل و همدلی سردار غیب پرور با ارتش در فارس

سرهنگ اسکندر قاسمی معاون سابق هماهنگ کننده ارتش در استان فارس و کهگیلویه بویراحمد بارزترین ویژگی اخلاقی این سردار شهید را خوش خلق بودن و داشتن روحیه تعامل و همدلی و همراه بودن با مجموعه ارتش عنوان کرد و گفت: در دورانی که بنده در مجموعه ارتش به خدمت مشغول بودم هرگاه و هر کجا که نیازمند حمایت و همکاری بین دو مجموعه بود سردار غیب پرور خود قدم پیش گذاشته و با ما همراه می‌شد.

وی ادامه داد: برنامه‌های مرتبط با ارتش در استان، باید اجرا می‌شد و یا مقام ارشدی در آجا به فارس سفر کرده بود، سردار غیب پرور اولین کسی بود که در کنار ما و همقدم و همراه ما در مراسم حضور پیدا می‌کرد.

معاون سابق هماهنگ کننده ارتش در استان فارس و کهگیلویه بویراحمد افزود: سردار غیب پرور همیشه خنده بر لب داشت و هیچگاه دوست نداشت کسی را از خود دلگیر و ناراحت کند و همین ویژگی باعث شده بود که همه اقشار چه در حوزه نظامی و انتظامی و ارتش و چه در حوزه‌های مردمی و بسیج همواره با او گرم و صمیمی بوده و به راحتی بتوانند به تعامل بپردازند.

سرهنگ قاسمی در ادامه هم خاطره‌ای کوتاه از خوش‌خلق بودن و روحیه تعامل و همکاری سردار دل‌ها را روایت کرد و گفت: موکب احمد بن موسی که هنوز هم بعد از گذشت سال‌ها بزرگترین موکب استان فارس در مراسم اربعین حسینی است و توسط سردار غیب پرور بنیان گذاشته شد، برای اولین بار به کربلا اعزام شده بود که بنده به همراه خانواده راهی پیاده روی اربعین شدم. به محض ورود به کربلا و زمانی که سردار غیب‌پرور شنیده بود که بنده با خانواده به سمت موکب در حرکت هستیم خود را به ما رساند و با آغوشی باز از ما استقبال کرده با روحیه‌ای شاد و خندان ما را تا موکب همراهی کرد و در مدت زمانی که آنجا بودیم از ما پذیرایی کرده و موجب شد که خاطره‌ای ماندگار از آن سفر در ذهن بنده و خانواده حک شود.