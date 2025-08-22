حجت الاسلام حسین مصلایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در روزهای پایانی ماه صفر و به همت تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و مشهد، بیش از ۴۳۰ موکب در مسیر بهشت خیابان امام رضا (ع) و خیابان‌های فرعی برپا شده که نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش در خدمات فرهنگی و پذیرایی داشته است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی مشهد مقدس، در بازدید از مواکب خیابان امام رضا (ع) با تقدیر از خادمان اهل بیت (ع) اظهار کرد: خدا را شاکریم که در این روزهای پایانی ماه صفر، توفیق نوکری برای اهل بیت (ع) نصیب همه ما شده است. امسال با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و مشهد، حدود ۴۳۰ موکب در مسیر بهشت خیابان امام رضا (ع) و خیابان‌های فرعی آن برپا شده است.

وی با اشاره به رشد چشمگیر خدمات در سال جاری افزود: امسال شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی مواکب فرهنگی و پذیرایی در خیابان امام رضا (ع) هستیم. این حرکت با حضور خادمانی از سراسر کشور رقم خورده که با فرهنگ میزبانی مثال‌زدنی به زائران امام رضا (ع) خدمت می‌کنند.

مصلایی همچنین به نقش روحانیون و مبلغان حاضر در مواکب اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات ارزشمند امسال، حضور روحانیون و مبلغان در مواکب برای پاسخگویی به سوالات زائران، تبیین فرهنگ زیارت و تقویت ارتباط معنوی زائران با بارگاه منور رضوی بوده است.