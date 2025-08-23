اعزام ۲۲۵ زنجانی به سرزمین وحی برای انجام مناسک عمره مفرده

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم شکری با بیان اینکه این اعزامها در قالب دو کاروان صورت خواهد گرفت، اظهار کرد: نخستین کاروان با ظرفیت ۱۳۵ نفر در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۴ از فرودگاه امام خمینی (ره) به مقصد مدینه منوره پرواز خواهد کرد و دومین کاروان نیز با ظرفیت ۹۰ نفر در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ عازم این سفر معنوی میشود.
وی با اشاره به اهمیت معنوی و اجتماعی حج عمره افزود: اعزام زائران نهتنها فرصتی بیبدیل برای نزدیکی به خداوند متعال است، بلکه بازگشت آنان با روحیهای سرشار از معنویت و تجربهای ناب از حضور در اماکن مقدس، موجب تقویت فرهنگ دینی و ایجاد شور و نشاط معنوی در خانوادهها و جامعه خواهد شد.
شکری همنشینی زائران در کاروانها و اشتراک تجارب دینی را عاملی برای افزایش همبستگی اجتماعی و رشد معنوی جمعی دانست و گفت: مسئولان ذیربط نیز برای برگزاری هرچه بهتر این سفر معنوی، برنامهریزیهای دقیقی در حوزههای مختلف انجام دادهاند.
مدیر حج و زیارت استان زنجان با تأکید بر اینکه اعزام ۲۲۵ نفر از این استان به حج عمره در سال جاری گامی ارزشمند در راستای گسترش فرهنگ دینی و ارتقاء معنویت در جامعه است، گفت: امید است این سفر مقدس برای همه زائران آکنده از برکات الهی بوده و زمینهساز تحول روحی و اخلاقی در زندگی فردی و اجتماعی آنان شود.
وی با اشاره به آغاز اعزام کاروانهای عمره از ابتدای شهریورماه در سراسر کشور گفت: این رویداد شور و شوق ویژهای در میان مشتاقان سفر الهی ایجاد کرده و استان زنجان نیز از این فرصت معنوی سهم خود را خواهد داشت.
