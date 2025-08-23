  1. استانها
  2. زنجان
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۰۲

اعزام ۲۲۵ زنجانی به سرزمین وحی برای انجام مناسک عمره مفرده

اعزام ۲۲۵ زنجانی به سرزمین وحی برای انجام مناسک عمره مفرده

زنجان- مدیر حج و زیارت استان زنجان از اعزام ۲۲۵ نفر از زائران این استان به سرزمین وحی برای انجام مناسک عمره مفرده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم شکری با بیان اینکه این اعزام‌ها در قالب دو کاروان صورت خواهد گرفت، اظهار کرد: نخستین کاروان با ظرفیت ۱۳۵ نفر در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۴ از فرودگاه امام خمینی (ره) به مقصد مدینه منوره پرواز خواهد کرد و دومین کاروان نیز با ظرفیت ۹۰ نفر در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ عازم این سفر معنوی می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت معنوی و اجتماعی حج عمره افزود: اعزام زائران نه‌تنها فرصتی بی‌بدیل برای نزدیکی به خداوند متعال است، بلکه بازگشت آنان با روحیه‌ای سرشار از معنویت و تجربه‌ای ناب از حضور در اماکن مقدس، موجب تقویت فرهنگ دینی و ایجاد شور و نشاط معنوی در خانواده‌ها و جامعه خواهد شد.

شکری هم‌نشینی زائران در کاروان‌ها و اشتراک تجارب دینی را عاملی برای افزایش همبستگی اجتماعی و رشد معنوی جمعی دانست و گفت: مسئولان ذی‌ربط نیز برای برگزاری هرچه بهتر این سفر معنوی، برنامه‌ریزی‌های دقیقی در حوزه‌های مختلف انجام داده‌اند.

مدیر حج و زیارت استان زنجان با تأکید بر اینکه اعزام ۲۲۵ نفر از این استان به حج عمره در سال جاری گامی ارزشمند در راستای گسترش فرهنگ دینی و ارتقاء معنویت در جامعه است، گفت: امید است این سفر مقدس برای همه زائران آکنده از برکات الهی بوده و زمینه‌ساز تحول روحی و اخلاقی در زندگی فردی و اجتماعی آنان شود.

وی با اشاره به آغاز اعزام کاروان‌های عمره از ابتدای شهریورماه در سراسر کشور گفت: این رویداد شور و شوق ویژه‌ای در میان مشتاقان سفر الهی ایجاد کرده و استان زنجان نیز از این فرصت معنوی سهم خود را خواهد داشت.

کد خبر 6568323

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها