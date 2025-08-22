به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدتقی کرامتی امام جمعه گلپایگان در خطبههای نماز جمعه ۳۱ مردادماه با اشاره به فشارهای آمریکا و کشورهای اروپایی علیه جریان مقاومت اظهار کرد: پس از آنکه دشمنان با تصور تضعیف جبهه مقاومت بهویژه در سوریه تلاش کردند بازوان این جریان را قطع کنند، اکنون فشار اصلی متوجه حزبالله لبنان شده است.
وی با بیان اینکه هدف اصلی این فشارها، وادار کردن حزبالله به خلع سلاح است، افزود: حزبالله با موقعیت استراتژیک خود در مرز با رژیم صهیونیستی تاکنون توانسته ضربات سنگینی به اسرائیل وارد کند؛ ضرباتی که علاوه بر خسارتهای نظامی، حیثیت این رژیم را نیز خدشهدار کرده است.
وی ادامه داد: کشورهای غربی و برخی دولتهای منطقه از راه تهدید و تطمیع تلاش میکنند لبنان را به سمت خلع سلاح حزبالله سوق دهند.
وی با اشاره به شرایط پیچیده سیاسی، مذهبی و فرهنگی لبنان گفت: بازیگری کشورهایی مانند عربستان و فرانسه در این زمینه آشکار است و مانع از استقلال تصمیمگیری لبنانیها میشود.
حجت الاسلام کرامتی تاکید کرد: جریان مقاومت و مردم لبنان طی هفتههای اخیر با حضور گسترده در خیابانها نشان دادند که پشتیبان حزبالله هستند و اجازه نخواهند داد این جریان اصلی امنیت کشور تضعیف شود.
وی با اشاره به سیاست روشن جمهوری اسلامی در حمایت از مقاومت خاطرنشان کرد: علیرغم تلاش آمریکا و همپیمانانش برای محدود کردن نقش ایران در منطقه، سفر اخیر دکتر علی لاریجانی، نماینده مقام معظم رهبری و رئیس شورای عالی امنیت ملی به عراق و لبنان پیام روشنی به دشمنان مخابره کرد؛ اینکه جمهوری اسلامی همچنان بخشی از معادله مقاومت است و از حزبالله حمایت خواهد کرد.
امام جمعه گلپایگان ضمن یادآوری مواضع صریح سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزبالله لبنان، که تاکید کرده «سلاح مقاومت هرگز زمین گذاشته نخواهد شد»، گفت: این موضع نشانگر پیوند عمیق و راهبردی حزبالله و جمهوری اسلامی است. وی همچنین از برخی پیامهای ضعف و دلسردکننده که گاه از داخل کشور به دشمنان مخابره میشود، ابراز تأسف کرد.
وی با بیان اینکه پذیرش آتشبس در این مقطع تصمیم درست نظام اسلامی بود، افزود: پس از آن هیچ نقضی صورت نگرفت و این امر نشانه اقتدار جمهوری اسلامی است؛ اقتداری که امروز دنیا به آن اذعان دارد و حتی کارشناسان رسمی و غیررسمی نظامی نیز آن را تأیید میکنند.
امام جمعه با انتقاد شدید از بیانیه اخیر جبهه اصلاحات تصریح کرد: در شرایطی که کشور در اوج عزت و اقتدار است، صدور بیانیهای سراسر ضعف و انفعال جای تعجب و تأسف دارد. این جریان صریحاً از دولت خواسته است که فعالیتهای هستهای را بهطور کامل کنار بگذارد و با آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری گسترده داشته باشد؛ در حالی که چنین مواضعی جز ذلتپذیری معنایی ندارد.
به گفته وی: ملت ایران برای دستیابی به دانش هستهای خونهای بسیاری داده و دانشمندان بزرگی تقدیم کرده است. حال چگونه میتوان پس از این همه فداکاری، سخن از توقف غنیسازی و مذاکره جامع با آمریکا به میان آورد؟ این خواستهها برخلاف تجربه، برخلاف قانون و در جهت خیانت به منافع ملی است.
امام جمعه با اشاره به اظهارات اخیر مدیرکل آژانس بینالمللی که اذعان کرده «هیچ انحرافی در برنامه هستهای ایران وجود ندارد»، افزود: با این حال، برخی در داخل کشور همچنان خواستار همکاری با این نهاد هستند؛ نهادی که ابزار فشار آمریکا علیه جمهوری اسلامی شده است.
وی تأکید کرد: متأسفانه بخشی از بدنه سیاسی کشور همواره در خدمت اهداف استعماری آمریکا بوده و راه را برای سیاستهای آنان هموار کرده است؛ چه در دوران مسئولیت و چه خارج از آن بودهاند.
حجتالاسلام کرامتی خاطرنشان کرد: آگاهی و بصیرت ملت ایران میتواند توطئههای این جریانها را نقش بر آب کند و زمینهساز پیروزی شرافتمندانه جمهوری اسلامی و ملت ایران در برابر دشمنان باشد.
