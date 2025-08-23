مهلت فعالیت تیک تاک در آمریکا دوباره تمدید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وی در گفتگو با خبرنگاران، نگرانی‌های امنیتی دو حزبی در مورد تیک تاک را رد کرد و گفت دولتش مراقب هرگونه مشکلی خواهد بود. او گفت که با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، در زمان مناسب صحبت خواهد کرد.

پس از تصویب قانونی در سال ۲۰۲۴ که تیک تاک را ملزم به توقف فعالیت تا ۱۹ ژانویه امسال یا واگذاری دارائی هاش در آمریکا می کرد، بارها تصمیم گرفته که این مهلت را اجرا نکند. او اخیراً مهلت را تا ۱۷ سپتامبر تمدید کرد.

در این میان کاخ سفید روز سه‌شنبه هفته گذشته نیز به این پلتفرم اجتماعی پیوست.

او به خبرنگاران گفت: من با رئیس جمهور چین در این باره صحبت نکرده ام. در این میان تا زمانیکه پیچیدگی اوضاع برطرف شود، ما مهلت فعالیت تیک تاک را کمی طولانی تر می کنیم. ترامپ بدون نام بردن از هیچ فرد یا شرکتی افزود: ما خریداران آمریکایی زیادی داریم که می‌خواهند آن را بخرند.

ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا نگران حریم خصوصی یا امنیت ملی است، گفت: واقعاً نگران نیستم. فکر می‌کنم خیلی بیش از حد به آن بها داده شده است. من طرفدار تیک‌تاک هستم.

طبق قانونی که سال گذشته تصویب شد، بایت‌دنس ملزم است دارایی‌های تیک تاک در آمریکا را واگذار کند یا پیشرفت قابل توجهی در جهت فروش نشان دهد. ترامپ پس از به ورود دوباره به کاخ سفید. به عنوان رئیس جمهور در ۲۰ ژانویه سال. جاری، تصمیم گرفت قانون مذکور را اجرا نکند. برخی از قانون‌گذاران از این تأخیر انتقاد کرده‌اند و معتقدند که دولت او قانون و نگرانی‌های امنیت ملی مربوط به کنترل چین بر تیک‌تاک را نادیده می‌گیرد.