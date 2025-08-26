به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به گفته منابع آگاه دولت ترامپ مشغول بررسی است تا تحریم هایی بر اتحادیه اروپا یا مقامات کشورهای عضو آن که مسئول اجرای قانون سرویس های دیجیتال منطقه هستند، وضع کند. بسیاری از کشورها به خصوص در اروپا مالیاتی بر فروش محصولات تهیه کنندگان سرویس های دیجیتال از جمله گوگل، فیس بوک، اپل و آمازون وضع کرده اند. این موضوع به چالشی طولانی مدت برای دولت آمریکا تبدیل شده است.

رئیس جمهور آمریکا در همین راستا در شبکه اجتماعی پستی منتشر کرد و نوشت: من به تمام کشورهای با مالیات، قوانین یا ضوابط دیجیتال هشدار می دهم اگر این اقدامات حذف نشوند، به عنوان رئیس جمهور آمریکا تعرفه های مضاعفی برای صادرات آن کشور به آمریکا و همچنین محدودیت هایی بر صادرات فناوری ها و تراشه های حفاظت شده مان به آنها، وضع می کنم.

در این پست، ترامپ ادعا کرد که چنین قوانینی برای آسیب رسانی یا تبعیض علیه فناوری های آمریکایی طراحی شده‌اند و این قوانین به شرکت‌هایی از رقیب فناوری آمریکا، یعنی چین، امتیاز می‌دهند.

ترامپ پیش‌تر نیز تهدید کرده بود که به کشورهای مانند کانادا و فرانسه به دلیل اختلافات مربوط به مالیات خدمات دیجیتال تعرفه اعمال خواهد کرد.