پاسخگویی کند تیک تاک مقامات مالزی را خسته کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استریت تایمز، به گفته فهمی فاضل وزیر ارتباطات مالزی، تیک تاک که به شرکت چینی بایت دنس تعلق دارد در پاسخگویی به درخواست برای کمک به تحقیقات پلیس به کندی عمل کرده و همین امر او را وادار کرده تا از مدیر ارشد اجرایی شرکت کمک بخواهد.
وی به یک پرونده اخیر اشاره کرد که درآن مردی به اشتباه در تیک تاک ادعا کرده بود پاتولوژیستی است که در تحقیقاتی درباره مرگ یک نوجوان مالزیایی شرکت کرده است.
وزیر ارتباطات مالزی گفت: تیک تاک در تامین اطلاعات بسیار کند عمل میکند، به حدی که من مجبور شدم با شو زی مدیر ارشد اجرایی آن تماس بگیرم و به او اطلاع بدهم کاری که انجام میشود جرم است و سازمان وی بسیار کند فعالیت میکند. ما نمیتوانیم اجازه چنین رویکردی را بدهیم.
فهمی اعلام کرد که تیم مدیریت تیکتاک در تاریخ ۴ سپتامبر به ستاد پلیس مالزی احضار خواهد شد و انتظار میرود که رئیس پلیس و دادستان کل نیز در این جلسه حضور داشته باشند.
مالزی در سالهای اخیر و پس از افزایش قابل توجه محتوای مخرب آنلاین در شبکههای اجتماعی، نظارت بر این پلتفرمها را افزایش داده است.
