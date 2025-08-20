کاخ سفید حساب تیک تاک باز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، نخستین پست این حساب کاربری ویدئو کلیپ هایی از ترامپ در رویدادهای مختلف را همراه موسیقی یک خواننده نشان می دهد. ترامپ در این پست تیک تاکی می گوید: من صدای شما هستم و همزمان در بخشی از متن آمده است: آمریکا ما بازگشته ایم! چه خبر تیک تاک؟

دولت ترامپ معتقد است تیک تاک به او کمک کرده رای دهندگان جوان را در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ میلادی جذب کند. حساب کاربری که وی برای کمپین انتخاباتی استفاده می کرد بیش از ۱۵ میلیون فالوئر داشت.

کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید در بیانیه ای در این باره گفت: پیام رئیس جمهور طی کمپین انتخاباتی او در تمام تیک تاک گسترده شده بود و ما هیجان زده هستیم تا بر پایه این موفقیت ها پیش برویم و به شیوه‌ای ارتباط برقرار کنیم که هیچ دولت دیگری تاکنون انجام نداده است.

البته رئیس جمهور آمریکا همیشه این پلتفرم را دوست نداشت. او یکبار تعهد کرد آن را در آمریکا ممنوع کند و دستور اجرایی در همین زمینه امضا کرد تا هرگونه تراکنش بین اپ و شرکت مادر چینی آن یعنی بایت دنس را به دلایل امنیت ملی غیرقانونی اعلام کند.