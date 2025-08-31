ارسال پیام صوتی و عکس در تیک تاک امکانپذیر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، تیک‌تاک گامی تازه برای تبدیل شدن به پلتفرمی فراتر از نمایش بی‌پایان ویدئوهای کوتاه برداشته است. به گفته سخنگوی این شرکت، قابلیت‌های جدید طی هفته‌های آینده در دسترس کاربران قرار خواهد گرفت.

در پی افزایش محبوبیت پیام‌های صوتی، تیک‌تاک نیز این امکان را فراهم کرده اما مدت زمان پیام‌های صوتی در این اپلیکیشن به یک دقیقه محدود است. علاوه بر این، کاربران می‌توانند حداکثر ۹ عکس یا ویدئو را که با دوربین گوشی ثبت کرده یا در گالری خود دارند، در بخش پیام‌های مستقیم یا گروه‌های چت ارسال کنند.

براساس این گزارش، برای استفاده از این قابلیت‌ها تدابیر امنیتی نیز در نظر گرفته شده است؛ از جمله آنکه ارسال عکس یا ویدئو به‌عنوان نخستین پیام برای یک کاربر دیگر امکان‌پذیر نیست. این محدودیت به قوانین موجود تیک‌تاک افزوده می‌شود که بر اساس آن، تنها کاربران ۱۶ ساله و بالاتر مجاز به استفاده از قابلیت ارسال پیام هستند.

همچنین، کاربران بالای ۱۸ سال می‌توانند قابلیت شناسایی و مسدودسازی خودکار تصاویر نامناسب را فعال یا غیرفعال کنند؛ قابلیتی که به‌طور ویژه برای محافظت از کاربران ۱۶ تا ۱۸ ساله طراحی شده است.

در حالی‌که پیام‌رسان‌هایی مانند مسنجر و اسنپ‌چت از مدت‌ها پیش امکان ارسال پیام‌های صوتی، تصویری و ویدئویی را ارائه کرده‌اند، تیک‌تاک به تدریج در حال ورود به این عرصه رقابتی است.