تشکیل پرونده برای دو هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی در کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بخشی، گفت: تا کنون ۷ پرونده مهم در خصوص فرار مالیاتی با ارزش ریالی بالغ بر دو هزار میلیارد ریال تشکیل و در حال رسیدگی است.

وی افزود: علاوه بر این موارد، ۵ پرونده دیگر نیز در مرحله تکمیل و آماده‌سازی جهت ارسال به دادسرا قرار دارد که در روزهای آینده طرح خواهد شد.

این مقام قضائی با اشاره به تکالیف قانونی مندرج در ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم خاطرنشان کرد: در راستای اجرای این ماده قانونی، تا کنون ۵۰ پرونده نیز در خصوص بررسی حساب‌ها، دفاتر و اسناد مؤدیان مالیاتی تشکیل و در حال پیگیری است.

وی با اشاره به اینکه بر اساس مواد ۲۷۴ تا ۲۷۹ قانون مالیات‌های مستقیم، ارتکاب اعمالی همچون تنظیم دفاتر و اسناد خلاف واقع، کتمان درآمد، امتناع از ارائه اطلاعات مالی و ایجاد تراکنش‌های ساختگی از مصادیق بارز فرار مالیاتی محسوب می‌شوند عنوان نمود: مطابق قانون برای مرتکبین، علاوه بر الزام به پرداخت اصل مالیات و جرایم، مجازات‌هایی نظیر حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۵ سال، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی و جبران ضرر و زیان وارده به دولت پیش‌بینی شده است.

دادستان کرمان صیانت از حقوق عمومی و وصول مطالبات قانونی دولت را خط قرمز دستگاه قضائی دانست و تصریح کرد: برخورد با جرایم مالیاتی در شعب تخصصی با سرعت، دقت و قاطعیت پیگیری خواهد شد.