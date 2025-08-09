  1. استانها
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۰۶

افزایش ۲۶ درصدی کشف سلاح‌های غیرمجاز در کرمان طی ۴ ماه نخست امسال

کرمان- دادستان کرمان گفت: کشفیات سلاح غیرمجاز در استان طی چهار ماه اول سال جاری،۲۶ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بخشی، گفت: کشفیات سلاح غیرمجاز در استان طی چهار ماه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۲۶ درصد رشد داشته است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، در نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار اعلام کرد: در راستای مبارزه با جرایم مسلحانه، ۹ مرحله طرح جمع‌آوری سلاح اجرا شده که منجر به کشف ۴,۵۸۱ قبضه سلاح جنگی و شکاری شده است.‌

وی افزود: استان کرمان در سال ۱۴۰۳، رتبه دوم کشوری را در این زمینه کسب کرده است.

او همچنین به طرح ساماندهی اتباع خارجی و مقابله با فرار مالیاتی اشاره کرد و افزود: با همکاری اداره کل اطلاعات استان، ۱۳ هزار حساب بانکی متعلق به اتباع بیگانه شناسایی شده است.

به گفته وی این اقدامات نشان‌دهنده تلاش جدی دستگاه‌های قضائی و امنیتی برای تقویت امنیت عمومی و مبارزه با جرایم سازمان‌یافته در استان کرمان است.

