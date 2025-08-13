کشف ۳۰ اسلحه و دستگیری ۶۶ سارق در طرح ارتقای امنیت کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بخشی امروز (۲۲ مرداد) در نشست خبری از اجرای موفقیت‌آمیز طرح ارتقای امنیت اجتماعی در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: در این عملیات، ۶۶ سارق تحت تعقیب بازداشت و ۳۰ قبضه سلاح غیرمجاز کشف شد.



دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان عنوان کرد: در این اقدامات پلیسی، علاوه بر ضبط سلاح‌های گرم، ۱۶ هزار و ۳۷۰ لیتر سوخت قاچاق و ۱۴۴ مورد سرقت نیز کشف شده است.



وی افزود: در همین مدت، ۵۷۶ تبعه غیرمجاز از استان اخراج شدند و ۷۶ خرده‌فروش مواد مخدر، ۱۵۱ معتاد متجاهر، ۶ قاچاقچی، یک تیرانداز و یک عامل آتش‌سوزی عمدی نیز دستگیر شدند.



دادستان کرمان با تأکید بر تداوم برخورد قاطع با اخلالگران نظم عمومی، تصریح کرد: این گونه اقدامات برای افزایش امنیت شهروندان و پیشگیری از جرایم به صورت مستمر ادامه خواهد یافت.