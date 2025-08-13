  1. استانها
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۵۲

کشف ۳۰ اسلحه و دستگیری ۶۶ سارق در طرح ارتقای امنیت کرمان

کرمان-دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از اجرای موفقیت‌آمیز طرح ارتقای امنیت اجتماعی خبر داد و گفت: ۶۶ سارق تحت تعقیب بازداشت و ۳۰ قبضه سلاح غیرمجاز کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بخشی امروز (۲۲ مرداد) در نشست خبری از اجرای موفقیت‌آمیز طرح ارتقای امنیت اجتماعی در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: در این عملیات، ۶۶ سارق تحت تعقیب بازداشت و ۳۰ قبضه سلاح غیرمجاز کشف شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان عنوان کرد: در این اقدامات پلیسی، علاوه بر ضبط سلاح‌های گرم، ۱۶ هزار و ۳۷۰ لیتر سوخت قاچاق و ۱۴۴ مورد سرقت نیز کشف شده است.

وی افزود: در همین مدت، ۵۷۶ تبعه غیرمجاز از استان اخراج شدند و ۷۶ خرده‌فروش مواد مخدر، ۱۵۱ معتاد متجاهر، ۶ قاچاقچی، یک تیرانداز و یک عامل آتش‌سوزی عمدی نیز دستگیر شدند.

دادستان کرمان با تأکید بر تداوم برخورد قاطع با اخلالگران نظم عمومی، تصریح کرد: این گونه اقدامات برای افزایش امنیت شهروندان و پیشگیری از جرایم به صورت مستمر ادامه خواهد یافت.

