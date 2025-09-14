  1. استانها
محیط زیست کرمان نباید قربانی تصمیم‌های مقطعی شود

کرمان- دادستان عمومی و انقلاب استان کرمان گفت: اقدامات مقطعی و بدون کارشناسی نه‌ تنها به منابع طبیعی آسیب می‌زند، بلکه می‌تواند تبعات اجتماعی و امنیتی برای استان کرمان به همراه داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بخشی، ظهر یکشنبه در نشست با مدیر کل محیط زیست استان کرمان با اشاره به سیاست‌های قوه قضائیه در زمینه حفاظت از محیط زیست گفت: ما باید نگاه بلندمدت و راهبردی در مدیریت محیط زیست داشته باشیم، زیرا کارهای مقطعی و مسکن‌گونه که تنها مشکلات را در کوتاه‌مدت برطرف می‌کند، در آینده به زیان طبیعت خواهد بود و حتی می‌تواند تبعات امنیتی ایجاد کند.

وی با انتقاد از تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی افزود: رهبر معظم انقلاب نیز بارها تأکید کرده‌اند که در امور تخصصی باید به نظر کارشناسان اعتماد شود و این اصل باید در حوزه محیط زیست به‌طور جدی رعایت گردد.

دادستان کرمان در ادامه به چالش‌های جدی استان کرمان در حوزه منابع آب و فرونشست زمین اشاره کرد و گفت: برداشت بی‌رویه و غیر اصولی از سفره‌های آب زیرزمینی یکی از مهم‌ترین تهدیدات زیست‌محیطی و اقتصادی استان کرمان است و محیط زیست نقش نظارتی دارد و دستگاه قضائی با تمام ظرفیت از این جایگاه حمایتی می‌کند.

وی تأکید کرد: دستگاه قضائی در کنار محیط زیست خواهد بود و هرگونه قصور یا تخلفی که منجر به تهدید منابع طبیعی، منابع آبی و حیات نسل‌های آینده شود، با پیگیری و برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

مدیریت اکوسیستمی تالاب‌های کرمان ضرورت دارد

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان کرمان نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت تالاب‌ها در حفظ تنوع زیستی و تأمین معیشت پایدار جوامع محلی گفت: اکنون دیگر وقت آزمون و خطا نیست و باید با رویکرد علمی و مبتنی بر مدیریت اکوسیستمی برای نجات تالاب‌های استان کرمان اقدام کنیم.

ساسان کفایی، با یادآوری هشدارهای کارشناسان در خصوص تغییرات اقلیمی و بحران کم‌آبی در استان کرمان افزود: در شرایط فعلی هرگونه غفلت یا تصمیمات مقطعی، به معنای تشدید بحران خواهد بود و تنها راه عبور از این وضعیت، تکیه بر دانش بومی، ظرفیت علمی دانشگاه‌ها و هماهنگی میان همه دستگاه‌های ذی‌ربط است.

