به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بخشی، ظهر یکشنبه در نشست با مدیر کل محیط زیست استان کرمان با اشاره به سیاست‌های قوه قضائیه در زمینه حفاظت از محیط زیست گفت: ما باید نگاه بلندمدت و راهبردی در مدیریت محیط زیست داشته باشیم، زیرا کارهای مقطعی و مسکن‌گونه که تنها مشکلات را در کوتاه‌مدت برطرف می‌کند، در آینده به زیان طبیعت خواهد بود و حتی می‌تواند تبعات امنیتی ایجاد کند.

وی با انتقاد از تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی افزود: رهبر معظم انقلاب نیز بارها تأکید کرده‌اند که در امور تخصصی باید به نظر کارشناسان اعتماد شود و این اصل باید در حوزه محیط زیست به‌طور جدی رعایت گردد.

دادستان کرمان در ادامه به چالش‌های جدی استان کرمان در حوزه منابع آب و فرونشست زمین اشاره کرد و گفت: برداشت بی‌رویه و غیر اصولی از سفره‌های آب زیرزمینی یکی از مهم‌ترین تهدیدات زیست‌محیطی و اقتصادی استان کرمان است و محیط زیست نقش نظارتی دارد و دستگاه قضائی با تمام ظرفیت از این جایگاه حمایتی می‌کند.

وی تأکید کرد: دستگاه قضائی در کنار محیط زیست خواهد بود و هرگونه قصور یا تخلفی که منجر به تهدید منابع طبیعی، منابع آبی و حیات نسل‌های آینده شود، با پیگیری و برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

مدیریت اکوسیستمی تالاب‌های کرمان ضرورت دارد

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان کرمان نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت تالاب‌ها در حفظ تنوع زیستی و تأمین معیشت پایدار جوامع محلی گفت: اکنون دیگر وقت آزمون و خطا نیست و باید با رویکرد علمی و مبتنی بر مدیریت اکوسیستمی برای نجات تالاب‌های استان کرمان اقدام کنیم.

ساسان کفایی، با یادآوری هشدارهای کارشناسان در خصوص تغییرات اقلیمی و بحران کم‌آبی در استان کرمان افزود: در شرایط فعلی هرگونه غفلت یا تصمیمات مقطعی، به معنای تشدید بحران خواهد بود و تنها راه عبور از این وضعیت، تکیه بر دانش بومی، ظرفیت علمی دانشگاه‌ها و هماهنگی میان همه دستگاه‌های ذی‌ربط است.