  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۱۸

مخالفت ساکنان «اربیل» عراق با درخواست آمریکایی‌ها

مخالفت ساکنان «اربیل» عراق با درخواست آمریکایی‌ها

ساکنان اربیل عراق با درخواست کنسولگری آمریکا برای تخلیه منازل خود مخالفت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، ساکنان محلی استان اربیل واقع در اقلیم کردستان عراق با درخواست کنسولگری آمریکا مبنی بر تخلیه منازل نزدیک به پایگاه نظامی حریر مخالفت کردند.

سالار الجاف یکی از این شهروندان تاکید کرد که عراقی‌ها با تسلیم شدن در برابر چنین خواسته‌هایی مخالفت کرده و منازل خود را تخلیه نمی‌کنند.

وی بیان کرد که ساکنان اربیل از دولت اقلیم کردستان عراق خواسته‌اند اجازه ندهد محل زندگی آنها تبدیل به پایگاه‌های نظامی شود در غیر این صورت دست به اعتراض خواهند زد.

الجاف تصریح کرد که پایگاه حریر طی روزهای گذشته شاهد ورود تجهیزات نظامی آمریکایی گسترده از سمت بغداد و الانبار بوده است.

کد خبر 6568273

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها