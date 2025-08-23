به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، ساکنان محلی استان اربیل واقع در اقلیم کردستان عراق با درخواست کنسولگری آمریکا مبنی بر تخلیه منازل نزدیک به پایگاه نظامی حریر مخالفت کردند.
سالار الجاف یکی از این شهروندان تاکید کرد که عراقیها با تسلیم شدن در برابر چنین خواستههایی مخالفت کرده و منازل خود را تخلیه نمیکنند.
وی بیان کرد که ساکنان اربیل از دولت اقلیم کردستان عراق خواستهاند اجازه ندهد محل زندگی آنها تبدیل به پایگاههای نظامی شود در غیر این صورت دست به اعتراض خواهند زد.
الجاف تصریح کرد که پایگاه حریر طی روزهای گذشته شاهد ورود تجهیزات نظامی آمریکایی گسترده از سمت بغداد و الانبار بوده است.
