واکنش مقاومت فلسطین به اعتراف دیرهنگام سازمان ملل درباره غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، گروه‌های مقاومت فلسطین با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند: شاهد اعتراف دیرهنگام سازمان ملل مبنی بر وجود قحطی در نوار غزه بعد از گذشت چندین ماه از محاصره این منطقه و گرسنگی دادن به ساکنان آن توسط رژیم صهیونیستی در سایه سکوت کشورهای جهان هستیم.

در ادامه این بیانیه آمده است: از جامعه جهانی به ویژه کشورهای عضو توافق‌نامه‌های ژنو می‌خواهیم بر اساس پروتکل‌های مربوط به قحطی برای کمک رسانی و ایجاد گذرگاه‌های امن بدون قید و شرط وارد عمل شوند.

گروه‌های مقاومت فلسطین از کشورهای عربی و اسلامی نیز خواستند صدور بیانیه‌های محکومیت را کنار گذاشته و اقدامات عملی برای شکستن محاصره نوار غزه اتخاذ کنند. آنها تاکید کردند: جنگ غزه تنها جنگ فلسطینی‌ها نیست بلکه یک نبرد جهانی در برابر خطر رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود.