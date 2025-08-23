  1. بین الملل
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۰۴

واکنش مقاومت فلسطین به اعتراف دیرهنگام سازمان ملل درباره غزه

گروه‌های مقاومت فلسطین به اعتراف دیر هنگام سازمان ملل مبنی بر وجود قحطی در نوار غزه واکنش نشان دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، گروه‌های مقاومت فلسطین با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند: شاهد اعتراف دیرهنگام سازمان ملل مبنی بر وجود قحطی در نوار غزه بعد از گذشت چندین ماه از محاصره این منطقه و گرسنگی دادن به ساکنان آن توسط رژیم صهیونیستی در سایه سکوت کشورهای جهان هستیم.

در ادامه این بیانیه آمده است: از جامعه جهانی به ویژه کشورهای عضو توافق‌نامه‌های ژنو می‌خواهیم بر اساس پروتکل‌های مربوط به قحطی برای کمک رسانی و ایجاد گذرگاه‌های امن بدون قید و شرط وارد عمل شوند.

گروه‌های مقاومت فلسطین از کشورهای عربی و اسلامی نیز خواستند صدور بیانیه‌های محکومیت را کنار گذاشته و اقدامات عملی برای شکستن محاصره نوار غزه اتخاذ کنند. آنها تاکید کردند: جنگ غزه تنها جنگ فلسطینی‌ها نیست بلکه یک نبرد جهانی در برابر خطر رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود.

