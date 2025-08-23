به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن حسنزاده صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به حرکت عظیم پیادهروی جاماندگان اربعین در تهران، گفت: حدود ۱۷ سال پیش جمعی از جوانان و نوجوانان یکی از مساجد تهران با حمایت فرمانده وقت سپاه تهران، این حرکت معنوی را از میدان امام حسین تهران تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی آغاز کردند.
وی افزود: این حرکت بر اساس روایاتی شکل گرفت که ثواب زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی برابر با زیارت حضرت سیدالشهدا (ع) است و در سالهای نخست تعداد شرکتکنندگان کمتر از ۱۰۰ نفر بود، اما با اطلاعرسانی و حمایت نهادهای فرهنگی، به ویژه شهرداری تهران و مجموعه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی، این پیادهروی به تدریج رونق گرفت و امروز به جمعیتی بالغ بر ۴ تا ۵ میلیون نفر از مسیرهای مختلف تهران رسیده است.
فرمانده سپاه تهران بزرگ ادامه داد: امسال بیش از ۲۲۰۰ موکب در مسیرهای متعدد از میدان امام حسین تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی فعالیت داشتند، این موکبها با محتوای فرهنگی و مذهبی، ویژه کودکان و نوجوانان، توسط خواهران، بسیجیان و هیئتیها اداره میشوند و خدمات متنوعی از ساعت ۵ صبح تا بعد از نماز مغرب و عشا به زائران ارائه میکنند.
وی همچنین به نقش بسیج هنرمندان در ارتقا کیفیت این حرکت اشاره کرد و گفت: دوستان ما در بسیج هنرمندان سال گذشته طرح هنری «سفینه الحسین» را اجرا کردند که جلوه زیبایی به برنامه پیادهروی جاماندگان بخشید.
حسنزاده در پایان تأکید کرد: این حرکت فرهنگی و معنوی که سالهاست با همت جوانان و نهادهای مردمی برگزار میشود، امسال به بالاترین سطح کمی و کیفی خود رسیده و انشاءالله در سالهای آینده نیز استمرار خواهد داشت.
