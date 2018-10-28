پیاده روی ۱۷ کیلومتری جاماندگان اربعین حسینی در جنوب تهران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی عصر یکشنبه ضمن تسلیت به مناسبت فرا رسیدن اربعین حسینی و قبولی زیارت برای زائرینی که توفیق تشرف به کربلای معلی را داشتند در جمع خبرنگاران به تشریح مراسم و مسیرهای روز اربعین در شهر و استان تهران پرداخت.

محمودی بیان داشت: راهپیمایی اربعین مانور بزرگ شیعیان است که ولایتمداری را نشان داده و بدیهی است کسانی که از این قافله جا مانده اند در شهرها و محل سکونت خود این ولایت مداری و عرض ادب به ساحت سیدالشهدا را به نمایش بگذارند و در این راستا اگرچه در راه دور هستند ولی از راه دور نیز دل را با سیدالشهدا همراه کنند و فضای شهرها را با معنویت و نام مطهر امام حسین(ع) مطهر کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه برای روز اربعین در سطح همه شهرستان های استان تهران مراسم هایی پیش بینی شده که در شهرستان ها از قبل اطلاع رسانی شده است، افزود: بر همین اساس مردم مومن و ولایت مدار تهران با حضور در این تجمع ها روحیه ولایت مداری را به نمایش خواهند گذاشت.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران گفت: به همین مناسبت شهر تهران نیز در این مناسبت دینی در روز اربعین با پیاده روی خود عظمت ولایت داری را نشان می دهند و پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی(ع) روز سه شنبه از ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح از میدان امام حسین(ع) آغاز می کنند و به سمت آستانه حضرت عبدالعظیم روانه خواهند شد.

محمودی گفت: مردم تهران با حضور باشکوه خود در این مراسم و باطی این مسیر ۱۷ کیلومتری هم نوای با زائران پیاده استان حسین روحیه دینداری را نشان می دهند.

وی در خصوص دیگر مسیرهای پیاده روی جاماندگان اربعین و پیوستن به حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) بیان داشت: مسیرهای دیگر از امام زاده حسن(ع) به حرم مطهر عبدالعظیم و از باقرشهر و برخی شهرهای نزدیک حرم عبدالعظیم کاروان هایی اماده حرکت به سمت حرم خواهند بود و با حضور حماسی و انقلابی خود نشان می دهند که از آرمان های خود فاصله نخواهند گرفت لذا از مردم، همه خانواده و جوانان ونوجوانان دعوت می کنیم که بار دیگر روحیه انقلابی خود را به نمایش بگذارند و با فریاد «هیهات منه الذله» سیدالشهدا در روز عاشورا در برابر طواغیت می ایستند و ایران اسلامی مهد اسلام خواهد ماند و روحیه انقلابی ملت ایران دنیای استکبار را زمین گیر خواهد کرد و مردم از الطاف سیدالشهدا بیش از پیش بهره مند می شود.