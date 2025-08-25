  1. ورزش
رضایی: امیدوارم بازی های تدارکاتی خوب برای تیم ملی در نظر گرفته شود

مربی تیم ملی فوتبال گفت: تیم ملی نیاز به انجام بازی تدارکاتی با تیم های مطرح دارد و امیدوارم این شرایط برای ما محقق شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان رضایی در پایان بازی دو تیم فوتبال پیکان و استقلال خوزستان اظهار داشت: در فوتبال اگر از موقعیت‌ها استفاده نشود، نتیجه مطلوبی هم به دست نمی‌آید. بازیکنان همواره این شانس را دارند که با عملکرد خوب خود، نظر کادر فنی تیم ملی را جلب کنند. دعوت شدن به تیم ملی بستگی به کارنامه‌ای دارد که هر بازیکن در هر هفته از رقابت‌ها ارائه می‌دهد و مطمئناً بازیکنانی که درخشش بیشتری داشته باشند، شانس حضور در تیم ملی را خواهند داشت.

رضایی با اشاره به شرایط آماده‌سازی تیم ملی اضافه کرد: سال‌های سال است که فوتبال ما کمتر توانسته دیدارهای دوستانه مطلوبی داشته باشد. کادر فنی و فدراسیون در تلاش هستند که بهترین برنامه‌ها را در فیفا دی‌ها فراهم کنند، هرچند شرایط کشور ما خاص است و کار سختی پیش‌رو داریم. از طرفی تیم امید هم در مسابقات حضور دارد و بسیاری از بازیکنان جوان در اختیار آن تیم هستند. ما نیز با داشته‌ها و شرایط موجود باید بهترین بهره را ببریم. برخی لژیونرها دیرتر به تیم ملحق می‌شوند و برخی دیگر از همان ابتدا در اردو حاضر خواهند بود.

مربی تیم ملی فوتبال در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم وزارت ورزش و دولت توجه بیشتری به این موضوع داشته باشند و منابع لازم برای برگزاری بازی‌های تدارکاتی بهتر فراهم شود. این مطالبه هر مربی و کادر فنی است تا تیم ملی بتواند با تیم‌های قدرتمند محک بخورد. در جزئیات وارد نمی‌شوم، اما امیدوارم این اتفاقات هر چه زودتر محقق شود.

