تعمیرات اساسی در پارس جنوبی؛ آمادگی برای تولید گاز در فصل سرد سال

خبرگزاری مهر، گروه استانها- حامد عرب زاده: صنعت گاز ایران در آستانه فصل سرد سال بار دیگر نشان داد که با وجود فشارهای داخلی و خارجی، توانایی حفظ و ارتقای زیرساختهای حیاتی خود را دارد.
پایان عملیات تعمیرات اساسی (اورهال) پالایشگاه اول پارس جنوبی پس از ۲۱ روز تلاش شبانهروزی، تنها یک اقدام فنی و نگهداشت تجهیزات نیست؛ بلکه بازتابی از ضرورت صیانت از سرمایههای ملی، آمادگی برای پاسخگویی به تقاضای زمستانی و حرکت به سوی مدلهای نوین نگهداشت است.
در شرایطی که مصرف گاز در کشور بهطور فزایندهای در حال افزایش است و مخازن مشترک فشارهای بیشتری را تحمل میکنند، اهمیت چنین اقداماتی دوچندان میشود.
صیانت از تجهیزات بالادستی و حفظ سرمایه ملی
رئیس تعمیرات پالایشگاه اول پارس جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان دوره تعمیرات گفت: هدف از اجرای این عملیات، صیانت از تجهیزات بالادستی، حفظ سرمایههای ملی، افزایش ضریب اطمینان تولید، ارتقای ایمنی و کاهش آلایندگیهای زیستمحیطی بود که همگی طبق استانداردهای از پیش برنامهریزیشده دنبال شد.
اکبر غلامی افزود: با گذشت بیش از ۲۲ سال از بهرهبرداری این پالایشگاه، نگهداری و بازآفرینی تجهیزات برای برداشت حداکثری از مخزن مشترک، بهعنوان یک اصل بنیادین همواره در دستور کار مدیریت و کارکنان قرار داشته است.
اورهال ۲۱ روزه
به گفته غلامی، تصمیمگیری برای اجرای این اورهال بر پایه تحلیلهای فنی، گزارشهای توقف اضطراری و بررسیهای بازرسی فنی اتخاذ شد.
وی افزود: در این دوره، بازبینی شبکه برق و توقفهای اضطراری، تعمیرات پیشگیرانه تجهیزات دوار و کمپرسورها، رفع مشکلات فرآیندی در واحد مرکاپتانزدایی و بازیافت گوگرد، بازرسی فنی برجها و مبدلهای آمین، و نوسازی خطوط حیاتی مانند نیتروژن و بخار در دستور کار قرار گرفت.
رئیس تعمیرات پالایشگاه اول پارس جنوبی تاکید کرد: با توجه به توانمندی پرسنل بخشهای بهرهبرداری، تعمیرات و مهندسی، رویکرد سنتی نگهداشت به تدریج حذف و جای خود را به تکنولوژیهای نوین مانند نگهداشت پیشبینانه و بازرسی مبتنی بر ریسک (RBI) خواهد داد. این تحول ضمن کاهش هزینهها، بهرهوری و پایداری تولید را در سالهای آینده افزایش میدهد.
نگهداشت پیشبینانه
کارشناس حوزه توربوماشینها در گفتگو با مهر اظهار کرد: تعمیرات اساسی فرصتی استثنایی برای بازبینی کمپرسورها و توربینها فراهم میآورد.
سامان ترکنژاد افزود: بررسی پرهها، پکینگها و گزارش خرابیها، امکان تشخیص زودهنگام مشکلاتی نظیر خستگی سازه یا خوردگی شیمیایی را ایجاد میکند.
وی ادامه داد: اجرای بازرسی مبتنی بر ریسک باعث میشود منابع و بازرسیها به نقاطی اختصاص یابد که بیشترین احتمال اثرگذاری بر ایمنی و تولید دارند.
کارشناس حوزه توربوماشینها ادامه داد: ترکیب این روش با نگهداشت پیشبینانه، هزینهها و زمان خاموشی را کاهش داده و ضریب اطمینان بهرهبرداری را افزایش میدهد.
ضرورت آمادهسازی برای فصل سرد
سعید توکلی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، در نشست ویدئوکنفرانسی با مدیران مجتمع پارس جنوبی، بر آمادگی پالایشگاهها برای ورود به فصل سرما تأکید کرد.
وی گفت: انجام بهموقع تعمیرات اساسی در همه بخشها ضروری است. خوشبختانه برخی پالایشگاههای پارس جنوبی طبق برنامه و حتی زودتر از موعد تعمیرات خود را به پایان رساندهاند و دیگر برنامههای نگهداشت تجهیزات نیز در دستور کار قرار دارد.
قدردانی از کارکنان و تأکید بر تأمین پایدار گاز
غلامعباس حسینی، مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی در این نشست با قدردانی از کارکنان گفت: «شرایط کاری در تابستان بسیار سخت و طاقتفرسا بود و کارکنان در گرمای شدید با ایثار و تلاش مضاعف، اجرای این برنامهها را ممکن ساختند.
وی تأکید کرد: همت و تلاش کارکنان خط مقدم تولید، تضمینکننده پایداری شبکه گاز و عبور مطمئن از فصل سرد خواهد بود.
دستاوردهای زیستمحیطی و ایمنی
مدیران فنی پالایشگاه اعلام کردند که اصلاح واحد مرکاپتانزدایی و ارتقای سیستم بازیافت گوگرد، کاهش انتشار ترکیبات گوگردی را به دنبال دارد. همچنین نوسازی مبدلهای آمین و بهبود آببندی خطوط، از نشتیهای احتمالی جلوگیری کرده و ایمنی کلی مجموعه را افزایش میدهد. پایش مستمر آلایندگی با سامانههای آنلاین (CEMS) نیز مکمل این اقدامات است.
تابآوری انرژی و آینده نگهداشت در ایران
پایان موفقیتآمیز تعمیرات اساسی پالایشگاه اول پارس جنوبی را میتوان نه تنها یک اقدام فنی بلکه یک سرمایهگذاری راهبردی در امنیت انرژی کشور دانست. با توجه به روند رو به رشد مصرف گاز در بخشهای خانگی و صنعتی، هر توقف اضطراری یا افت تولید میتواند به چالش جدی در شبکه سراسری منجر شود. از این منظر، اورهال اخیر بیش از آنکه «تعمیر» باشد، به معنای «بازآفرینی ظرفیت» است.
پایان این اورهال در کنار سایر پروژههای مشابه، نشانهای است از اینکه صنعت گاز ایران نه تنها به تأمین امروز میاندیشد، بلکه با اصلاح فرآیندها، ارتقای ایمنی و کاهش آلایندگی، مسیر آینده را نیز ترسیم میکند. در آستانه فصل سرد سال، پیام روشن این تعمیرات برای کشور آن است که شبکه گاز با ضریب اطمینان بالاتر و تابآوری بیشتر آماده پاسخگویی به نیازهای داخلی خواهد بود.
