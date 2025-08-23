به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح شنبه با حضور در محل پروژه NGL جزیره خارگ، روند پیشرفت این طرح مهم انرژی را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.
استاندار بوشهر در حاشیه این بازدید گفت: پروژه NGL خارگ یکی از طرحهای راهبردی کشور در حوزه انرژی است و تکمیل و بهرهبرداری آن میتواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و انرژی کشور ایفا کند.
وی افزود: تسریع در اجرای پروژههای انرژی و ارتقای زیرساختهای جزیره خارگ، علاوه بر تضمین امنیت انرژی، به افزایش اشتغال و رفاه مردم منطقه نیز کمک خواهد کرد.
زارع بر لزوم هماهنگی بین دستگاههای اجرایی، پیمانکاران و نهادهای مسئول برای رفع موانع پیشروی پروژه تأکید کرد و گفت: «پیشرفت این طرح مستلزم پیگیری مستمر و برنامهریزی دقیق است تا ضمن حفظ کیفیت، زمانبندی اجرای آن رعایت شود.
استاندار بوشهر با اشاره به اهمیت این پروژه در تولید و صادرات انرژی کشور اظهار داشت: پایداری و توسعه جزیره خارگ در حوزه انرژی، نیازمند توجه ویژه مسئولان و حمایت همهجانبه دولت است و بازدیدهای میدانی فرصت مناسبی برای شناسایی چالشها و اتخاذ تصمیمات عملیاتی است.
