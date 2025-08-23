معرفی مساجد موفق و الگو در البرز به مناسبت هفته تکریم از مساجد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام کاظم شکری، مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد البرز از آغاز بازدیدهای میدانی از کانون‌های فرهنگی هنری مساجد به منظور تجلیل از فعالیت‌های این نهادها در هفته تکریم و تجلیل از مساجد خبر داد.

وی اعلام کرد که این برنامه به شناسایی و معرفی مساجد موفق و الگو در استان البرز خواهد انجامید و بازدیدهای میدانی به مناسبت هفته تکریم و تجلیل از مساجد با هدف شناسایی ظرفیت‌ها و فعالیت‌های فرهنگی این نهادها انجام می‌شود.

بررسی و معرفی عملکرد مساجد برتر که در عرصه‌های مختلف فرهنگی فعالیت دارند نیز از دیگر برنامه‌های این هفته خواهد بود که این اقدامات می‌تواند به تقویت انسجام ایمانی و وحدت مسلمانان کمک کند.

وی با اشاره به روز جهانی مساجد، از برنامه‌ریزی‌های خبرگزاری شبستان به عنوان قرارگاه رسانه‌ای در راستای انعکاس خبری این رویدادها یاد کرد. به گفته وی، محتوای این نشست‌ها شامل موضوعاتی نظیر مسجد؛ محور وحدت، مسجد سنگر مقاومت و نقش زنان و خانواده در مساجدخواهد بود.

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد البرز در ادامه با اشاره به شهدای کانونی در این استان خاطرنشان کرد: استان البرز در جنگ ۱۲ روزه دو شهید شاخص از مساجد امام رضا (ع) در محمدشهر و مسجد النبی (ص) در فردیس دارد.