۶۰۰ میلیارد ریال به احیای اسکله صیادی خارگ اختصاص یافت

خارگ- فرماندار بوشهر گفت: ۶۰۰ میلیارد ریال برای احیای اسکله صیادی خارگ اختصاص یافته است.

محمد مظفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از تخصیص ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای احیای اسکله صیادی جزیره خارگ خبر داد و اظهار داشت: این اعتبار در راستای بازسازی و تقویت زیرساخت‌های اسکله و بهبود شرایط فعالیت صیادان در جزیره خارگ هزینه خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت عدالت در بهره‌مندی از فرصت‌های شغلی افزود: اولویت اشتغال در جزیره خارگ باید با بومیان جزیره باشد و سیاست دولت بر آن است که فرصت‌های کاری در حوزه‌های مختلف در اختیار مردم محلی قرار گیرد.

فرماندار بوشهر همچنین با اشاره به تقویت خطوط مسافربری دریایی عنوان کرد: سومین شناور مسافری به زودی در خط دریایی خارگ قرار می‌گیرد تا علاوه بر تسهیل جابجایی مسافران، روند انتقال کالا نیز بهبود یابد و مشکلات دسترسی جزیره کاهش پیدا کند.

