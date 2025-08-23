سردار شهید «احمدی» الگویی از خدمت صادقانه و اخلاق نیک بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی عصر شنبه در مراسم یادبود سردار سرتیپ دوم شهید «حسین احمدی» رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان بوشهر و فرمانده سابق انتظامی شهرستان گناوه که با حضور مسئولان، فرماندهان نظامی و انتظامی و اقشار مختلف مردم در مسجدالنبی شهر گناوه برگزار شد، با تسلیت ایام رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) و گرامیداشت یاد و خاطره شهید احمدی، اظهار کرد: این شهید والامقام در طول سال‌ها خدمت در لباس مقدس نیروی انتظامی، منشأ خدمات ارزشمند برای مردم بود و سرانجام در راه خدمت به مردم جان خود را فدا کرد و به فیض شهادت نائل آمد.

امام جمعه گناوه افزود: شهید «احمدی» با روحیه مردمی، اخلاق نیک و فروتنی خود توانست محبت و اعتماد عمومی را جلب کند و نمونه‌ای از یک فرمانده مؤمن و متعهد بود که همواره برای رفع مشکلات مردم پیش‌قدم و گره گشا بود.

وی تصریح کرد: خداوند در قرآن کریم فلسفه حیات و مرگ را آزمونی برای بهترین اعمال معرفی می‌کند و آموزه‌های دینی ما تأکید دارد که آنچه از انسان باقی می‌ماند عمل صالح و اخلاق نیک است.

وی ادامه داد: حضور گسترده مردم در مراسم تشییع، یادبود و مجالس ترحیم این شهید والامقام بیانگر جایگاه والای ایشان در قلوب مردم و خصوصیات والای اخلاقی ایشان است و امروز نام نیک و خدمات صادقانه این شهید، به‌عنوان باقیات‌الصالحات از او به یادگار مانده است.

وی با بیان اینکه این شهید والامقام نه تنها یک فرمانده نظامی بلکه یک همراه و خادم واقعی مردم، متواضع، پاکدست، مردم دار، همراه و دلسوز و غمخوار مردم بود، افزود: امروز شهید «احمدی» در یاد و قلب مردم زنده است و خدمات صادقانه و خصوصیات اخلاقی ایشان الگویی ارزشمند برای همه مسئولان و خدمتگزاران نظام اسلامی خواهد بود.

امام جمعه گناوه با اشاره به جایگاه والای نیروهای انتظامی و امنیتی کشور گفت: نیروی انتظامی و به‌ویژه مجموعه فراجا، در خط مقدم حفظ امنیت و آرامش جامعه قرار دارند و شهادت دلاور مردانی همچون سردار احمدی، گواهی روشن بر ایثار و فداکاری این عزیزان است.