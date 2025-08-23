حمایت همه جانبه از تولید کنندگان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی لطفیزاده شامگاه شنبه در حاشیه نشست بررسی مسائل تولیدکنندگان استان چهارمحال و بختیاری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز نبض اقتصاد کشور در حوزه تولید میتپد و این بخش نیازمند توجه ویژه، همافزایی ملی و حمایت مستمر از سوی همه نهادهاست.
وی با اشاره به وظایف قانونی وزارت صمت در حمایت از تولید، افزود: حمایت صرفاً نباید در قالب تسهیلات و مجوزها باشد؛ بلکه احترام اجتماعی، انگیزهبخشی و ارزشگذاری روانی نیز از ارکان مهم پایداری تولید محسوب میشود. تولیدکنندهای که در شرایط سخت اقتصادی ایستادگی میکند، باید مورد احترام و تشویق قرار گیرد.
لطفیزاده با استناد به بیانات مقام معظم رهبری، تصریح کرد: بهبود معیشت مردم از مسیر تقویت تولید میگذرد. بر همین اساس، حل مشکلات تولیدکنندگان باید در همان محل و بهصورت مستقیم انجام شود. جلسات تلفنی و حضوری با تولیدکنندگان در دستور کار قرار گرفته تا روند رسیدگی تسریع شود. در موارد خاص، موضوعات به زمان مشخص ارجاع داده میشود تا پیگیریهای لازم صورت گیرد.
وی از مدیران استانی خواست تا در صورت عدم حل مشکلات، در روزهای آینده به تهران مراجعه کرده و با حضور مسئولان مربوطه، مسائل باقیمانده را حلوفصل کنند. همچنین اداره صنعت، معدن و تجارت استان مأموریت یافتهاند تا در هفته آینده این موارد را پیگیری کرده و در صورت نیاز، جلساتی در روزهای دوشنبه یا سهشنبه برگزار شود.
مشاور وزیر صمت با اشاره به آمار مراجعات، گفت: در استان چهارمحال و بختیاری، ۱۸ تولیدکننده با محوریت مسائل انرژی و بهینهسازی مصرف مراجعه کردهاند. برخی مشکلات به دلیل تعطیلات و عدم دسترسی سریع، به زمان دیگری موکول شدهاند.
وی در پایان با انتقاد از محدودیتهای ارزی، خاطرنشان کرد: چرخه تولید و تجارت نباید به تصمیمات بانک مرکزی گره بخورد. این نهاد مسئولیتی در قبال تولید ندارد و ممکن است با تصمیمات غیرکارشناسی، روند تولید کشور را مختل کند. اصلاح قوانین و کاهش مداخلات غیرضروری در حوزه ارز، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
