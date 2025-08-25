به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز آموزش مدیریت دولتی، فرآیند ثبتنام آزمون استخدامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که با مسئولیت و نظارت مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار میشود، رأس ساعت ۲۴ روز شنبه اول شهریورماه ۱۴۰۴ به پایان رسید. این ثبتنام از ۲۱ مرداد آغاز شده بود و در مجموع ۴۲ هزار و ۸۴۶ نفر از سراسر کشور در آن نامنویسی کردهاند.
فرشته امین، رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی، در اینباره اعلام کرد: ثبتنام در موعد مقرر به پایان رسید و بر اساس دادههای سامانه، بیشترین شمار داوطلبان مربوط به استان تهران با ۲۵ هزار و ۲۰ نفر، استان البرز با یکهزار و ۹۱۲ نفر و استان مازندران با یکهزار و ۶۵۸ نفر بوده است. در مجموع، ۴۲ هزار و ۸۴۶ نفر از سراسر کشور در این آزمون ثبتنام کردهاند که این امر بیانگر استقبال ملی از فرصت استخدام در بانک مرکزی است.
وی، با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای تسهیل حضور داوطلبان افزود: بهمنظور رفع مشکلات احتمالی در تردد و سهولت دسترسی، ۳۱ حوزه استانی برای برگزاری آزمون پیشبینی شده است تا داوطلبان بتوانند در نزدیکترین حوزه به محل سکونت خود در این آزمون شرکت کنند.
رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی، استقبال چشمگیر متقاضیان را نشانهای از انگیزه زیاد جوانان در ورود به عرصههای تخصصی نظام بانکی دانست و خاطرنشان کرد: بانک مرکزی بهعنوان نهاد اقتصادی کلیدی کشور به نیروهای متخصص و توانمند نیاز دارد و این آزمون فرصتی عادلانه برای جذب افراد شایسته فراهم میکند.
امین در ادامه درباره کیفیت محتوای آزمون هم توضیح داد: بانک سوالات آزمون با مشارکت جمعی از اساتید برجسته دانشگاهی و خبرگان حوزه مالی و بانکی طراحی و پس از چند مرحله بازبینی تخصصی نهایی شده است تا از اعتبار علمی و کیفیت محتوایی آزمون اطمینان حاصل شود.
رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی، با تأکید بر اصل شفافیت و عدالت در همه مراحل برگزاری گفت: همه مراحل طراحی، ثبتنام، برگزاری واعلام نتایج آزمون تحت کنترل و نظارت همهجانبه مرکز آموزش مدیریت دولتی و بر اساس روشهای استاندارد اجرا خواهد شد. سلامت فرآیند، رعایت عدالت و شفافیت، افزایش اعتبار و امنیت آزمون، پیشگیری از بروز خطا و اطمینان از اجرای دقیق ضوابط، اصول اساسی ما در این آزمون است.
وی، یادآور شد: اطلاعیههای مربوط به زمان توزیع کارت ورود به جلسه، جزئیات برگزاری و دستورالعملهای ویژه داوطلبان در موعد مقرر از طریق سامانه آزمون مرکز آموزش مدیریت دولتی به نشانی azmoon.smtc.ac.ir منتشر خواهد شد. به داوطلبان توصیه میشود اخبار و اطلاعیهها را صرفاً از مبادی رسمی دنبال کنند.
