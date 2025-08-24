  1. اقتصاد
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۲۱

بانک مرکزی: تخصیص ارز واردات ۱۴۰۴ از ۲۱.۲ میلیارد دلار گذشت

بانک مرکزی اعلام کرد: تخصیص و تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، صنایع و خدمات در سال ۱۴۰۴ از مرز ۲۱.۲ میلیارد دلار عبور کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد که تخصیص و تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، صنایع و خدمات در سال ۱۴۰۴ از مرز ۲۱.۲ میلیارد دلار عبور کرده است.

بر اساس این گزارش، از ابتدای سال جاری تا ۲۸ مردادماه، بانک مرکزی بیش از ۲۱ میلیارد و ۲۵۱ میلیون دلار ارز برای واردات تأمین کرده است.

از این میزان، ۱۵ میلیارد و ۶۴۱ میلیون دلار به گروه تجاری و بازرگانی، ۵ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار به واردات کالاهای اساسی و دارو و ۳۶۰ میلیون دلار نیز به تقاضای خدماتی تخصیص یافته است.

این اقدامات در راستای تأمین نیازهای اساسی کشور و حمایت از تجارت و صنایع انجام شده است.

زهره آقاجانی

