تولید ۲۴ هزار تن گیاهان دارویی در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در سخنانی با اشاره به چالشهای ناشی از تغییرات اقلیمی، اظهار داشت: طی نیمقرن گذشته با کمآبی بیسابقهای مواجه بودهایم و اولویت اصلی ما در کوتاهمدت حفظ سرمایه کشاورزان بهویژه محصولات باغی کشاورزان در سطح استان است.
وی گفت: با توزیع لولههای انتقال آب، تانکرهای آبرسان و آموزش روشهای بهینه آبیاری، از خسارت بیشتر به باغداران جلوگیری شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان همچنین از توسعه گلخانهها بهعنوان یکی از راهکارهای افزایش راندمان آب در استان خبر داد و گفت: سطح گلخانههای استان ۱۰۲ هکتار است.
صیادی همچنین از دیگر راهکارهای افزایش راندمان آب به توسعه کشت گیاهان دارویی اشاره کرد و گفت: حجم تولید در استان ۲۴ هزار تن است و بایستی در این زمینه همت کنیم و از این ظرفیت خدادادی نهایت استفاده را ببریم.
وی در این زمینه به توسعه کشتهایی مانند زعفران، آویشن، گل محمدی و بهلیمو اشاره کردند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از بهرهبرداری چهار طرح دام و طیور در هفته دولت خبر داد و گفت: توسعه صنایع تبدیلی شامل واحدهای خوراک دام، سردخانهها و کشتارگاهها و همچنین برای حفظ منابع پایه آبوخاک بر اجرای آبخیزداری و آبخوانداری تأکید نمودند.
صیادی با هشدار نسبت به کشت برنج در استان، تأکید کرد: باتوجهبه مصرف بالای آب، برنج مزیت نسبی لرستان نیست و کشاورزان بایستی همکاری کنند و رعایت الگوی کشت را در دستور کار خود قرار دهند.
وی به ظرفیتهای بخش کشاورزی استان از جمله باغات سیب بروجرد، زردآلوی دورود، گردوی سلسله، نخود دلفان، باغات انار کوهدشت و انجیر پلدختر اشاره کرد و تأکید داشت که لازم است برای برندسازی برخی از این محصولات تلاش بیشتری داشته باشیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: این دستاوردها نشاندهنده عزم جدی دولت برای توسعه پایدار بخش کشاورزی در استان است.
